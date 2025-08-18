https://sarabic.ae/20250818/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـ-سبوتنيك-خطة-من-3-مراحل-لإعادة-تأهيل-وتمكين-نساء-غزة-بعد-العدوان-1103856404.html
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": خطة من 3 مراحل لإعادة تأهيل وتمكين نساء غزة بعد العدوان
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": خطة من 3 مراحل لإعادة تأهيل وتمكين نساء غزة بعد العدوان
كشفت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، عن خطة من 3 مراحل وضعتها الحكومة الفلسطينية، لإعادة تأهيل المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب
غزة
قطاع غزة
وقالت الخليلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطة تراعي حالة المرأة، وتركز في مرحلتها الأولى على الإغاثة والاستجابة العاجلة، والتي تتضمن العديد من الإجراءات أساسها حماية حياة النساء وتلبية احتياجاتهن الأساسية من مأوى وغذاء واحتياجات صحية وتعليمية، ودعم نفسي، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية للنساء، التي تعرضت للعنف أو الفقدان". وأوضحت أن "هناك ما يزيد عن 20 ألف امرأة أرملة، ولا بد من النظر لهذه الفئة بجدية لإعانتهن على الاستمرار في الحياة، وضرورة إيجاد مشاريع صغيرة وقروض ميسرة، وتدريبهن على مشاريع مدرة للدخل". واعتبرت أن "الخطة قابلة للتنفيذ، لا سيما وأن مجلس الوزاراء بوزاراته المختلفة في مقدمتها وزارة شؤون المرأة، أخذت بعين الاعتبار في خطة الطوارئ، حالة المرأة الفلسطينية خلال العدوان وبعد العدوان، وضمن المراحل والجداول الزمنية، التي تساهم في سرعة التعافي للشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرأة".وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت أول أمس السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وطالبت الـ"أونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة، فورًا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": خطة من 3 مراحل لإعادة تأهيل وتمكين نساء غزة بعد العدوان
06:00 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 06:06 GMT 18.08.2025)
كشفت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، عن خطة من 3 مراحل وضعتها الحكومة الفلسطينية، لإعادة تأهيل المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت الخليلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطة تراعي حالة المرأة
، وتركز في مرحلتها الأولى على الإغاثة والاستجابة العاجلة، والتي تتضمن العديد من الإجراءات أساسها حماية حياة النساء وتلبية احتياجاتهن الأساسية من مأوى وغذاء واحتياجات صحية وتعليمية، ودعم نفسي، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية للنساء، التي تعرضت للعنف أو الفقدان".
وأكدت أن "المرحلة الثانية للخطة تركز على إعادة الإعمار وإعادة الإدماج، وكيفية استعادة النساء لحياتهن، وتعزيز دورهن في المجتمع بعد هذا النزوح والدمار وما خلفه هذا العدوان، وإدماجهن في لجان إعادة الإعمار ومراعاة احتياجاتهن، وكذلك تدشين برنامج تعويضات للنساء، اللاتي فقدن المساكن أو أي مصدر للدخل".
وأوضحت أن "هناك ما يزيد عن 20 ألف امرأة أرملة، ولا بد من النظر لهذه الفئة بجدية لإعانتهن على الاستمرار في الحياة، وضرورة إيجاد مشاريع صغيرة وقروض ميسرة، وتدريبهن على مشاريع مدرة للدخل".
أما المرحلة الثالثة من الخطة، بحسب وزيرة المرأة الفلسطينية، "تتضمن إصلاحات قانونية لضمان المساواة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والتمكين السياسي للمرأة الفلسطينية سواء في المؤسسات الحكومية أو المجالس المحلية. هناك برامج تقودها النساء لصنع جيل جديد وقيادات سياسية ومجتمعية، وهذا كله بالشراكة مع المنظمات الدولية وحشد الدعم لهذه البرامج".
واعتبرت أن "الخطة قابلة للتنفيذ، لا سيما وأن مجلس الوزاراء بوزاراته المختلفة في مقدمتها وزارة شؤون المرأة، أخذت بعين الاعتبار في خطة الطوارئ، حالة المرأة الفلسطينية خلال العدوان وبعد العدوان، وضمن المراحل والجداول الزمنية، التي تساهم في سرعة التعافي للشعب الفلسطيني
وعلى وجه الخصوص المرأة".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت أول أمس السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن "النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة".
وطالبت الـ"أونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة، فورًا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل
عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.