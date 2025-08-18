https://sarabic.ae/20250818/وزيرة-شؤون-المرأة-الفلسطينية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-انتهاكات-إسرائيلية-مفزعة-بحق-النساء-في-فلسطين-1103878638.html

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تكشف لـ"سبوتنيك" عن انتهاكات إسرائيلية مفزعة بحق النساء في فلسطين

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تكشف لـ"سبوتنيك" عن انتهاكات إسرائيلية مفزعة بحق النساء في فلسطين

سبوتنيك عربي

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات بالضفة الغربية والقدس، التقت "سبوتنيك" مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، للوقوف على وضع...

الخليلي أكدت لـ"سبوتنيك"، أن "المرأة الفلسطينية تعيش وضعًا مأساويًا للغاية في غزة والضفة والقدس، لما تتعرض له من قتل ونزوح واستهداف، إضافة إلى العنف الجنسي والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية".وكشفت عن "استهداف إسرائيل لأكثر من 15 ألف امرأة في غزة، قُتل منهن أكثر من 12 ألف سيدة، حيث حظيت النساء بالقسم الأكبر من الاستهدافات الإسرائيلية في غزة، والاعتقالات والتنكيل في الضفة والقدس".وإلى نص الحوار..بداية.. كيف ترين ما تتعرض له المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة من قبل إسرائيل؟الوضع بالنسبة للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مأساوي للغاية، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تتعرض النساء إلى مستويات عالية من القتل والنزوح والاستهداف، إلى جانب تحديات إضافية مثل العنف الجنسي، الذي يتم ممارسته من قبل الاحتلال مع الأسيرات، وكذلك حرمانهن من أبسط حقوقهن الإنسانية والإنجابية.واقع المرأة الفلسطينية مرير، وهو ما كشفته التقارير الدولية. نحكي عن موت ونزوح جماعي، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، هناك أكثر من 15 ألف امرأة تم استهدافها في قطاع غزة، خلال الأشهر الماضية، و12 ألف و300 امرأة من بين الشهداء. الاحتلال يستهدف على وقع الخصوص النساء والأطفال، وهم من يشكلون النسبة الأكبر في الاستهداف.ذكرتي أن هناك حالات اغتصاب وعنف جنسي في السجون الإسرائيلية.. حدثينا عن وضع السجينات الفلسطينيات؟نعم، نحكي عن الاعتقال والتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب خبراء حقوق الإنسان، هناك اعتقالات تعسفية لمئات من النساء والفتيات من ناشطات وإعلاميات وطبيبات وصحفيات إلى غير ذلك، ويتعرضن داخل السجون إلى العديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الطعام والدواء والمستلزمات الأساسية والشخصية للمرأة.وماذا عن وضع المرأة بقطاع غزة تحديدا؟يمكن القول بأن هناك عملية ممنهجة تمارس ضد المرأة الفلسطينية في كل الأراضي، لا سيما في قطاع غزة، وهي جزء من معاناة شعبنا الفلسطيني. نحكي بالواقع الحالي عن الإهمال الصحي، وتدهور القدرة الإنجابية للنساء في القطاع، حيث هناك نقص حاد في الماء، والأدوية الصحية، وعمليات الولادة تتم تحت ظروف غير إنسانية، وهناك الكثير من الولادات تتم بشكل قيصري بدون أي تخدير، وكذلك عمليات استئصال الرحم لوقف النزيف، وهناك ملاحظة بأن هناك ولادات مبكرة بنسب مرتفعة، نتيجة الظروف التي تعيشها النساء والخطر الشديد الذي يتعرضن له.نتحدث كذلك عن معاناة الجوع والاضرابات النفسية، وفقدان الأمل، وكل ذلك له تداعياته على المرأة الفلسطينية، لذلك نحن نقول إن المرأة الفلسطينية هي تعيش بين الموت وبين التحول بلحظة إلى أرملة أو يتيمة أو تعتقل، وتفتقد أبسط ظروف الحياة من غذاء وماء ودواء، وفقدان الفرص في التعليم والعمل، حيث أصبح محظورا على المرأة الفلسطينية أبسط مقومات الحياة.هناك الكثير من القوانين التي تهتم بشؤون المرأة وتنادي بحقوقها.. ما موقفها تجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر؟موقف المرأة الفلسطينية وما تتعرض له، موقف مزدوج الأبعاد، بداية كيف يمكنها الدفاع عن حياتها وكرامتها من جهة، وتكون جزءا من الصمود والمقاومة وإن كان سياسيا أو اجتماعيا، ومن جهة أخرى ظروف المطالبة بالحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية، والمطالب القانونية، لمعاملتها كأي امرأة في أي دولة بالعالم، لذلك المرأة الفلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس، تطالب بأن تكون هناك قوانين حامية للمرأة، لكن في ظل العدوان المتواصل، أولوية الحق في الحياة تقدمت على أولويات أخرى، هناك شعور بأن الحق في الحياة، الأساس الذي يجب أن يتم التأكيد والتركيز عليه.وكيف تقيمين الصمت الدولي إزاء ما تتعرض له المرأة الفلسطينية؟ليس فقط المرأة الفلسطينية، هناك صمت دولي جراء ما يحدث من عدوان ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عامين، العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، كان هناك دائما عمليات وانتهاكات مستمرة يرتكبها الاحتلال، ودائما المرأة الفلسطينية تدعو لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأيضا تدعو إلى محاسبة ومساءلة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم.رأينا مؤخرا حملات دولية للاعتراف بدولة فلسطين وحقوقها في إقامة الدولة.. ما أهمية هذه الإجراءات برأيك؟ما نشهده الآن من موجة تأييد ودعم للشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، تأكيد مهم لا بد أن يتجسد على أرض الواقع، وهو مسؤولية العالم في الإيفاء بالتزاماته، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، وسيكون له انعكاساته بالتأكيد على المرأة الفلسطينية وحياتها، وبالتالي يجب أن تنفذ القرارات الدولية التي تؤخذ لحماية النساء في العالم في فلسطين، وهناك العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بكيفية حماية المرأة في ظل النزاعات المسلحة، فكيف حالنا ونحن تحت الاحتلال.كما يحدونا الأمل أن هناك قرارا صدر عن الأمم المتحدة يحكي عن حالة المرأة الفلسطينية، وهو صدر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة.وما أهمية هذا القرار برأيك؟أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي العائق الأساسي أمام حقوق المرأة في فلسطين، وحمله انتهاكات القانون الدولي الإنساني في استمرار سياساته وممارساته التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.أهمية القرار أنه يرصد آثار الاحتلال على المرأة والأطفال، ويدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرأة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي الإنساني، وطالب بأخذ إجراءات دولية في كيفية تفعيل آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق النساء وضمان إنصافهم القانوني، وكذلك دعم وتقديم استجابة إنسانية تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة والمساعدة للمرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الضفة وقطاع غزة.للقرار أبعاد أخرى، من بينها التزامات دولية، والتزامات لدولة فلسطين تجاه ما انضمت إليه من اتفاقيات دولية ذات الصلة، وتحمل أبعاد حقوق الإنسان.بحديثكم عن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. صدر الكثير من القرارات المشابهة ما الذي يفرق هذا القرار عن القرارات الأخرى؟هذا القرار خص المرأة الفلسطينية في ظل ما تعانيه في هذا العدوان، ودعا إلى هذه الحماية، بالتالي إفراد قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى مساءلة وحماية للمرأة الفلسطينية في غاية الأهمية، وهو جاء نتيجة حراك دبلوماسي فلسطيني على صعيد رفيع المستوى، سواء من قبل الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، بالتالي للقرار أهمية كبرى، ويعد اعترافا دوليا أمميا وقانونيا لما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من انتهاكات ضد الإنسانية والقانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.المرأة الفلسطينية رمز للصمود والنضال.. ما أهمية دور المرأة بغزة والضفة في مواجهة الاحتلال بجانب الرجال؟المرأة الفلسطينية طالما كانت في طليعة النضال، وليست مجرد ضحية للاحتلال، بل فاعل أساسي في مسيرة النضال والصمود، وعندما نحكي عن مشاركة النساء عبر التاريخ والتحرر الوطني، كانت تتصدر المواجهة الأولى، وبمشاركة مباشرة في المقاومة الشعبية، حيث قادت التظاهرات وحمت المنازل من الهدم، ووثقت جرائم الاحتلال.ونسلط الضوء على دور الصحفيات والناشطات اللاتي لعبن دورا محوريا في نقل الصورة للعالم، وما يجري في فلسطين.المرأة الفلسطينية رمز الصمود الأسري والاجتماعي، حيث حمت النسيج الاجتماعي في غياب المعيل، أو استشهاده أو اعتقاله، وأدارت الحياة اليومية في ظروف صعبة جدا في ظل الحصار والموارد الشحيحة، راعت الأطفال وبيتها وأسرتها، وحفظت الذاكرة الوطنية للشعب الفلسطيني، وورثتها للأجيال.كان للمرأة دور في إدارة مبادرات مجتمعية مهمة لتعزيز صمود الشعب، من توزيع غذاء وملابس ورعاية أسر، وتقديم من خلال مؤسساتها الدعم الاجتماعي والنفسي، ولعبت دورا أساسيا وسياسيا ونضاليا، وهي موجودة في مواقع صنع القرار، لذلك عندما نحكي عن المرأة الفلسطينية نحكي أن المراة حملت التحرر الوطني، ومسؤولية التحرر الاجتماعي، واستطاعت أن تكون حجر أساس وعمودا أساسيا في إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية.كان هناك تحركات للوزارة في خضم تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في العديد من محافظات الضفة والقدس.. حديثنا عن دوركم في تمكين المرأة وأهمية هذه النقطة؟دور برنامج الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة، دور محوري في إعادة بناء حياة المرأة الفلسطينية، سواء في ظل هذا العدوان عبر تقديم الإغاثة العاجلة، وتمكين المرأة على المدى البعيد.وزارة شؤون المرأة تلعب دورا أساسيا في الحكومة، وضمن برنامج إعادة الإعمار، وتسعى إلى إدماج احتياجات النساء في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لبرنامج الحكومة، وأيضا الدفع باتجاه أن تكون المرأة حاضرة في لجان إعادة الإعمار وصنع القرار، بكل الأحوال نحن نعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى، والمؤسسات الدولية، سواء مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية والإنجابية والدعم النفسي، أو وزارة العمل لخلق فرص عمل موجهة للنساء، وكذلك مع وزارة التربية والتعليم لتأمين عودة الفتيات للتعليم جراء الانقطاع الحاصل عن التعليم بسبب العدوان وما له من اتعكاسات على المرأة الفلسطينية والفتيات.نعمل في خطط التمكين على تقديم الإغاثة والدعم العاجل، من خلال توفير مأوى آمن للنازحات وتأمين الخدمات الأساسية للمرأة من خلال الوزارات المختلفة، وإيجاد دعم وتوزيع لبعض المستلزمات الخاصة بالنساء، وإنشاء نقاط دعم نفسي، وهو ما يتم مع شركاء ومؤسسات المجتمع المدني.نعمل كذلك على التمكين الاقتصادي وضمن رؤية وزارة شؤون المرأة الفلسطينية لدعم برامج تشغيل النساء سواء مؤقتا، أو دعم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب المهني والتقني، ليكون رافعة في ظل التعافي.هناك أيضا الدعم الصحي والنفسي، نحن كوزارة شؤون المرأة ووزارات بمهامها المختلفة، نمهد لدعم الأمهات، والصحة الإنجابية، وإعادة تأهيل ضحايا العنف الجسدي والجنسي الذي وقع على المرأة الفلسطينية.بكل الأحوال نسعى إلى تمكين النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، بجميع لجان التخطيط وإعادة الإعمار، وإشراكهم بالحوار الوطني نحو المستقبل الذي نريده في دولة فلسطين، نحن أيضا لنا رؤية في كيفية الخروج وتخفيف تداعيات هذا العدوان على المرأة الفلسطينية، لأن العدوان عند توقفه لا يعني عودة الحياة كما كانت سابقا، هذا العدوان سيترك آثاره على حياة النساء لأعوام قادمة لا بد من الوقف عليها، ولا بد من أن يكون هناك خطط تنسجم مع الواقع الجديد الذي نتج عن هذا العدوان.هل سيكون هناك خطط للمرأة في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان وتولي السلطة الإدارة؟الخطة موجودة وتراعي حالة المرأة، وهذه الخطط بعد وقف العدوان على غزة ستأخذ حيز من التنفيذ، وسوف تتم على عدة، في المرحلة الأولى نركز على الإغاثة والاستجابة العاجلة، والتي تتضمن العديد من الإجراءات أساسها حماية حياة النساء، وأن تكون الخطط في مرحلتها الأولى تلبي احتياجاتهن الأساسية، من مأوى وغذاء واحتياجات صحية وتعليمية، ودعم نفسي، وتوزيع المستلزمات الأساسية.في المرحلة الثانية نركز على إعادة الإعمار وإعادة الإدماج، وكيفية استعادة النساء لحياتهن، وتعزيز دورهن في المجتمع بعد هذا النزوح والدمار وما خلفه هذا العدوان، وإدماجهن في لجان إعادة الإعمار ومراعاة احتياجاتهن، وكذلك تدشين برنامج تعويضات للنساء اللاتي فقدت المساكن أو أي مصدر للدخل.هناك ما يزيد عن 20 ألف امرأة أرملة، لا بد من النظر لهذه الفئة بجدية لإعانتهن على الاستمرار في الحياة، وضرورة إيجاد مشاريع صغيرة وقروض ميسرة، وتدريبهن على مشاريع مدرة للدخل.وهناك أيضا برامج تأخذ حيز التدريب المهني والتقني وتشمل الحرف والزراعة وإدارة الأعمال، مع التركيز على استعادة التعليم، وتوفير بيئة دراسية ملائمة، وإعادة تأهيل المدارس والبرامج التعليمية.وتركز هذه المرحلة أيضا على تقديم الخدمات الصحية، والصحة الإنجابية التي فقدتها المرأة خلال العدوان، بالتأكيد يجب أن يتم اتخاذ خطوات تراعي صحة النساء.أما المرحلة الثالثة من الخطة تتضمن إصلاحات قانونية لضمان المساواة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والتمكين السياسي للمرأة الفلسطينية سواء في المؤسسات الحكومية أو المجالس المحلية، نحكي عن برامج يقودها النساء لصنع جيل جديد وقيادات سياسية ومجتمعية، وهذا كله بالشراكة مع المنظمات الدولية وحشد الدعم لهذه البرامج.كما نتحدث عن خطط قابلة للتنفيذ، لا سيما وأن مجلس الوزاراء بوزاراته المختلفة في مقدمتها وزارة شؤون المرأة أخذت بعين الاعتبار في خطة الطوارئ حالة المرأة الفلسطينية خلال العدوان، وبعد العدوان، وضمن المراحل والجداول الزمنية التي تساهم في سرعة التعافي للشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرأة.كيف تقيمين العلاقات الفلسطينية الروسية في ظل الدعم الروسي للقضية وحل الدولتين؟طالما كان هناك موقف روسي رسمي داعم لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في كل العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وطالما شددت روسيا على هذا الموقف، واتخذت قرارات داعمة لها سواء من خلال مجلس الأمن أو الأمم المتحدة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.وهناك حراك دبلوماسي روسي فلسطيني، تمثل من خلال الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية والرئيس الفلسطيني، والتي جددت التأكيد على احترام القانون الدولي والسعي لإنهاء العدوان وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967.العلاقة بين فلسطين وروسيا هي علاقة تاريخية مبنية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني.أجرى المقابلة: وائل مجدي

