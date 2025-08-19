https://sarabic.ae/20250819/إنجاز-طبي-غير-مسبوق-خلايا-معدلة-وراثيا-تنتج-الأنسولين-داخل-الجسم--1103926514.html

و أُجريت العملية على مريض يبلغ من العمر 42 عاما، يعاني من السكري منذ سن الخامسة، وفقا لموقع "لايف ساينس". ويفتح هذا الإنجاز، الذي يُعد الأول من نوعه على البشر، آفاقا جديدة لعلاج هذا المرض المزمن.تم تعديل الخلايا المزروعة باستخدام تقنية "كريسبر" لتفادي هجوم الجهاز المناعي، مما ألغى الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة التي تُستخدم عادة لمنع رفض الجسم للخلايا المزروعة، والتي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى وأمراض أخرى.وتضمنت التعديلات الجينية تقليل مستضدات معينة تُستخدم للتعرف على الخلايا الغريبة، مع تعزيز إنتاج بروتين CD47 الذي يثبط الاستجابة المناعية الفطرية.ورغم أن بعض الخلايا غير المعدلة تعرضت لهجوم من الجهاز المناعي، فإن الخلايا المعدلة نجحت في مقاومة هذا الهجوم، مما يبرز إمكانات هذا النهج الجديد. يُشار إلى أن السكري من النوع الأول ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا "جزر البنكرياس" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يجعل المرضى يعتمدون على الحقن اليومية والنظام الغذائي الصارم.وتُعد هذه الدراسة، التي وُصفت بـ"إثبات المفهوم"، خطوة واعدة نحو علاج ثوري قد يغير حياة ملايين المصابين بالسكري، مع استمرار الأبحاث لتحسين هذا النهج وتعميم تطبيقه.

