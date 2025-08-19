عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إنجاز طبي غير مسبوق.. خلايا معدلة وراثيا تنتج الأنسولين داخل الجسم
إنجاز طبي غير مسبوق.. خلايا معدلة وراثيا تنتج الأنسولين داخل الجسم
سبوتنيك عربي
في خطوة علمية رائدة، نجح فريق طبي في تمكين مريض يعاني من السكري من النوع الأول من إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي داخل جسمه، وذلك بعد زرع خلايا بنكرياسية معدلة... 19.08.2025
مجتمع
و أُجريت العملية على مريض يبلغ من العمر 42 عاما، يعاني من السكري منذ سن الخامسة، وفقا لموقع "لايف ساينس". ويفتح هذا الإنجاز، الذي يُعد الأول من نوعه على البشر، آفاقا جديدة لعلاج هذا المرض المزمن.تم تعديل الخلايا المزروعة باستخدام تقنية "كريسبر" لتفادي هجوم الجهاز المناعي، مما ألغى الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة التي تُستخدم عادة لمنع رفض الجسم للخلايا المزروعة، والتي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى وأمراض أخرى.وتضمنت التعديلات الجينية تقليل مستضدات معينة تُستخدم للتعرف على الخلايا الغريبة، مع تعزيز إنتاج بروتين CD47 الذي يثبط الاستجابة المناعية الفطرية.ورغم أن بعض الخلايا غير المعدلة تعرضت لهجوم من الجهاز المناعي، فإن الخلايا المعدلة نجحت في مقاومة هذا الهجوم، مما يبرز إمكانات هذا النهج الجديد. يُشار إلى أن السكري من النوع الأول ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا "جزر البنكرياس" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يجعل المرضى يعتمدون على الحقن اليومية والنظام الغذائي الصارم.وتُعد هذه الدراسة، التي وُصفت بـ"إثبات المفهوم"، خطوة واعدة نحو علاج ثوري قد يغير حياة ملايين المصابين بالسكري، مع استمرار الأبحاث لتحسين هذا النهج وتعميم تطبيقه.
https://sarabic.ae/20250818/دراسة-توضح-العلاقة-بين-قوة-الساقين-وصحة-الدماغ-1103895837.html
https://sarabic.ae/20250817/دراسة-مشروبات-يومية-تحتوي-على-مستويات-عالية-من-الجسيمات-البلاستيكية-الدقيقة-1103852816.html
في خطوة علمية رائدة، نجح فريق طبي في تمكين مريض يعاني من السكري من النوع الأول من إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي داخل جسمه، وذلك بعد زرع خلايا بنكرياسية معدلة وراثيا في عضلة ساعده.
و أُجريت العملية على مريض يبلغ من العمر 42 عاما، يعاني من السكري منذ سن الخامسة، وفقا لموقع "لايف ساينس". ويفتح هذا الإنجاز، الذي يُعد الأول من نوعه على البشر، آفاقا جديدة لعلاج هذا المرض المزمن.
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين قوة الساقين وصحة الدماغ
أمس, 17:48 GMT
تم تعديل الخلايا المزروعة باستخدام تقنية "كريسبر" لتفادي هجوم الجهاز المناعي، مما ألغى الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة التي تُستخدم عادة لمنع رفض الجسم للخلايا المزروعة، والتي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى وأمراض أخرى.
وتضمنت التعديلات الجينية تقليل مستضدات معينة تُستخدم للتعرف على الخلايا الغريبة، مع تعزيز إنتاج بروتين CD47 الذي يثبط الاستجابة المناعية الفطرية.

وأظهرت الخلايا المزروعة، على مدار 12 أسبوعا، قدرتها على إنتاج الأنسولين استجابة لارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، كما هو الحال بعد تناول الطعام.
ورغم أن بعض الخلايا غير المعدلة تعرضت لهجوم من الجهاز المناعي، فإن الخلايا المعدلة نجحت في مقاومة هذا الهجوم، مما يبرز إمكانات هذا النهج الجديد.
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
17 أغسطس, 13:45 GMT
يُشار إلى أن السكري من النوع الأول ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا "جزر البنكرياس" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يجعل المرضى يعتمدون على الحقن اليومية والنظام الغذائي الصارم.
وتُعد هذه الدراسة، التي وُصفت بـ"إثبات المفهوم"، خطوة واعدة نحو علاج ثوري قد يغير حياة ملايين المصابين بالسكري، مع استمرار الأبحاث لتحسين هذا النهج وتعميم تطبيقه.
