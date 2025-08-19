عربي
إيران تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من البضائع المتبادلة مع أرمينيا
إيران تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من البضائع المتبادلة مع أرمينيا
سبوتنيك عربي
أعلن محمد أتابك، وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الرسوم الجمركية على 87 في المئة من السلع المتبادلة بين إيران وأرمينيا تم تخفيضها إلى الصفر في خطوة تهدف إلى... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في يريفان، عاصمة أرمينيا، التي يزورها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال أتابك: "هذه الخطوة جاءت بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمثل أرمينيا بوابة مهمة لإيران نحو أسواق الاتحاد.وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني إن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران ويريفان منذ مايو/ أيار الماضي، ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس.ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن.وأوضح محمد أتابك، أن المباحثات مع أرمينيا تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين بصورة تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.
08:29 GMT 19.08.2025
© AP Photoشاحنات إيران
شاحنات إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo
أعلن محمد أتابك، وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الرسوم الجمركية على 87 في المئة من السلع المتبادلة بين إيران وأرمينيا تم تخفيضها إلى الصفر في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في يريفان، عاصمة أرمينيا، التي يزورها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وقال أتابك: "هذه الخطوة جاءت بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمثل أرمينيا بوابة مهمة لإيران نحو أسواق الاتحاد.
وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني إن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران ويريفان منذ مايو/ أيار الماضي، ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس.
ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن.
وأوضح محمد أتابك، أن المباحثات مع أرمينيا تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين بصورة تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.
