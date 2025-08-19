https://sarabic.ae/20250819/إيران-تعلن-إلغاء-الرسوم-الجمركية-على-87-من-البضائع-المتبادلة-مع-أرمينيا-1103909983.html

إيران تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من البضائع المتبادلة مع أرمينيا

إيران تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من البضائع المتبادلة مع أرمينيا

سبوتنيك عربي

أعلن محمد أتابك، وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الرسوم الجمركية على 87 في المئة من السلع المتبادلة بين إيران وأرمينيا تم تخفيضها إلى الصفر في خطوة تهدف إلى... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T08:29+0000

2025-08-19T08:29+0000

2025-08-19T08:29+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

أرمينيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103909823_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_26f178702643b959ef712c851d8008ac.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في يريفان، عاصمة أرمينيا، التي يزورها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال أتابك: "هذه الخطوة جاءت بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمثل أرمينيا بوابة مهمة لإيران نحو أسواق الاتحاد.وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني إن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران ويريفان منذ مايو/ أيار الماضي، ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس.ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن.وأوضح محمد أتابك، أن المباحثات مع أرمينيا تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين بصورة تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.

https://sarabic.ae/20221214/سفير-أرمينيا-لدى-إيران-يتهم-أذربيجان-بالتهرب-من-السلام-مع-بلاده-عبر-مؤامرات-متكررة-1071209672.html

إيران

أخبار إيران

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أرمينيا