إيران تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من البضائع المتبادلة مع أرمينيا
أعلن محمد أتابك، وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الرسوم الجمركية على 87 في المئة من السلع المتبادلة بين إيران وأرمينيا تم تخفيضها إلى الصفر في خطوة تهدف إلى... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103909823_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_26f178702643b959ef712c851d8008ac.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في يريفان، عاصمة أرمينيا، التي يزورها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال أتابك: "هذه الخطوة جاءت بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمثل أرمينيا بوابة مهمة لإيران نحو أسواق الاتحاد.وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني إن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران ويريفان منذ مايو/ أيار الماضي، ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس.ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن.وأوضح محمد أتابك، أن المباحثات مع أرمينيا تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين بصورة تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.
أعلن محمد أتابك، وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الرسوم الجمركية على 87 في المئة من السلع المتبادلة بين إيران وأرمينيا تم تخفيضها إلى الصفر في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في يريفان، عاصمة أرمينيا، التي يزورها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
14 ديسمبر 2022, 20:59 GMT
وقال أتابك: "هذه الخطوة جاءت بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمثل أرمينيا بوابة مهمة لإيران نحو أسواق الاتحاد.
وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني إن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين طهران ويريفان
منذ مايو/ أيار الماضي، ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملموس.
ولفت إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني
على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن.
وأوضح محمد أتابك، أن المباحثات مع أرمينيا تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين بصورة تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.