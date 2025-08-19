عربي
خطر الموت... السلطات الأمريكية تحذر الأطفال من دمية "لابوبو"

05:01 GMT 19.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylevدمية لابوبو
دمية لابوبو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
تابعنا عبر
أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، تنبيها عاجلا للمستهلكين بشأن دمى لابوبو المحشوة المقلدة، التي قد تسبب الاختناق للأطفال الصغار، وحثت الأمريكيين على تجنب المنتجات المقلدة.
وصرحت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تصدر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تنبيها عاجلا للمستهلكين، بشأن دمى لابوبو المحشوة المقلدة، التي تشكل خطر اختناق شديد على الأطفال الصغار".

وقدمت اللجنة تعليمات حول كيفية تجنب المنتجات المقلدة، ونصحت بتجنب بيعها والتحقق من عدد أسنان اللعبة، للتأكد من مطابقتها للأصلية.

© Sputnik . Sergey Bobylevدمية لابوبو
دمية لابوبو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
دمية لابوبو
© Sputnik . Sergey Bobylev
وتباع دمى "لابوبو" الصغيرة" بعدة صيغ، منها سلاسل المفاتيح الرقيقة، ودمى لابوبو الكبيرة في سلسلة متاجر بوب مارت الصينية.
دمية لابوبو تمثل كائنا قزما ذو ابتسامة عريضة، وابتكر الشخصية المصمم من هونغ كونغ كاسينغ لونغ، وقد اكتسبت لابوبو شهرة كبيرة سابقًا من خلال ألعابها الرقيقة الصغيرة التي تباع في صناديق مغلقة، لا يمكن فتحها ومعرفة شكلها أو لونها إلا بعد الشراء.
"براءة وخلط ثقافي"... فيديو طريف لامرأة هندية تؤدي طقوسا دينية أمام دمية "لابوبو" الصينية
