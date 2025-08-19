https://sarabic.ae/20250819/وزير-الخارجية-الروسي-يجري-محادثات-غدا-مع-نظيره-الأردني-القادم-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل--عاجل-1103917984.html
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات غدا مع نظيره الأردني القادم إلى روسيا في زيارة عمل- عاجل
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات غدا مع نظيره الأردني القادم إلى روسيا في زيارة عمل- عاجل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات يوم غد الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات غدا مع نظيره الأردني القادم إلى روسيا في زيارة عمل- عاجل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات يوم غد الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.