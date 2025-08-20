https://sarabic.ae/20250820/إيران-تعلن-سقوط-قتلى-ومصابين-جراء-انفجار-ذخائر-من-مخلفات-الحرب-الإسرائيلية-الأخيرة-1103938841.html
إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة
انفجرت ذخائر إسرائيلية تم إسقاطها على إيران خلال الحرب التي خاضتها الدولتان في يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101617090_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_5c589512c71370b26a387a8a6b594893.jpg
أعلن ذلك مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة لرستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن الانفجار تسبب في مقتل طفل وإصابة آخرين بإحدى قرى قضاء بيرانشهر، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مراكز طبية لتلقي العلاج. وقالت الوكالة إلى الحرس الثوري الإيراني حمل إسرائيل المسؤولية عن استمرار التهديدات التي يواجهها المدنيين جراء القذائف التي ألقتها على البلاد خلال الحرب.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر 12 يوما خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
أعلن ذلك مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة لرستان، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الانفجار تسبب في مقتل طفل وإصابة آخرين بإحدى قرى قضاء بيرانشهر، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.
وقالت الوكالة إلى الحرس الثوري الإيراني
حمل إسرائيل المسؤولية عن استمرار التهديدات التي يواجهها المدنيين جراء القذائف التي ألقتها على البلاد خلال الحرب.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر 12 يوما خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل
وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.