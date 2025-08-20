عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر

05:27 GMT 20.08.2025
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل محمد نائف أبو شاملة، قائد سرية النخبة في حركة حماس الفلسطينية، وأحد المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان على قناته في "تليغرام"، أن جيش الدفاع الإسرائيلي، يواصل تصفية من سماهم بـ"المخربين" الذين اقتحموا أراضي دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، معلنا "تصفية قائد سرية النخبة في منظمة حماس".
وأضاف: "قامت قوات فريق القتال التابع للواء كفير في 13 أغسطس/ آب 2025 بتحييد المخرب محمد نائف أبو شامله، قائد سرية النخبة في الذراع العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية، في جنوب خان يونس، المخرب اقتحم أراضي دولة إسرائيل وشارك في محاولة اقتحام موقع "مارس" خلال المجزرة الدموية في 7 أكتوبر".
وشدد أدرعي على أن جيش الدفاع والشاباك سيواصلان العمل بقوة ضد المخربين الذين شاركوا في المجزرة الدموية في 7 أكتوبر.

وواصلت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
بعد موافقة "حماس" على المقترح المصري.. هل توقف إسرائيل الحرب على غزة؟
