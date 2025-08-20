https://sarabic.ae/20250820/الحكومة-الأردنية-تقر-أسباب-تعديل-قانون-التجنيد-الإلزامي-1103946215.html

الحكومة الأردنية تقر أسباب تعديل قانون "التجنيد الإلزامي"

أقرت الحكومة الأردنية الأسباب التي دفعتها لتعديل قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) والخدمة الاحتياطية لعام 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي...

ويأتي مشروع القرار، الذي وافقت عليه الحكومة، اليوم الأربعاء، في إطار توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد رئيس الوزراء جعفر حسان أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في فبراير/ شباط المقبل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية مع تخصيص الموارد اللازمة من بند النفقات الطارئة لهذا العام وموازنة 2026.ويتضمن مشروع القانون المستجدات القانونية الخاصة بتفعيل البرنامج، ومن بينها تنظيم حالات التأجيل للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء سبب التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.كما ينص مشروع القانون على إلغاء الأحكام التي كانت تمنح خريجي خدمة العلم أولوية في التعيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى مواءمة برنامج خدمة العلم مع متطلبات المرحلة الحالية، وضمان تنفيذه ضمن إطار قانوني وتنظيمي ينسجم مع أهدافه التنموية والمجتمعية.وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الأردن يأتي كخطوة ضرورية في ظل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأطماع التوسعية الإسرائيلية.وأوضح أن تجربة خدمة العلم في الأردن ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميدها في عام 1991، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والأطماع المستمرة في المنطقة، استدعت إعادة النظر في هذا القرار.وتعالت أصوات شعبية وسياسية مؤخرا في البلاد، دعت إلى إعادة تفعيل خدمة العلم، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصدور تصريحات عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن رؤيته حول ما أسماه "إسرائيل الكبرى".

