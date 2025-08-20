خبير مياه مصري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تحديات تحلية المياه في شمال أفريقيا وفرص التعاون مع روسيا

عربي
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الباب مفتوح أمام روسيا للمشاركة في خطط مصر الطموحة للتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية والخبرة التقنية يمكن أن تجعل من موسكو شريكاً استراتيجياً في هذا المجال الحيوي لمصر ودول شمال إفريقيا.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن مصر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الشح المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد حالياً حوالي 600 متر مكعب سنوياً، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد، والذي يُعرف بـ "حد الندرة المائية"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا النقص، منها معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث نجحت في إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب، مما ساهم في رفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنوياً. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن البلاد لا تزال تحت خط الفقر المائي.
وأوضح نور الدين أن الدولة المصرية خططت لإنشاء حوالي 17 محطة تحلية مياه جديدة بحلول عام 2030، سيتم توزيعها على سواحل البحر المتوسط، نظراً للزحام السكاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر لخدمة المنتجعات السياحية.
وحول معايير اختيار الشركاء الدوليين، أكد نور الدين أن مصر ودول شمال إفريقيا، تبحث عن الدول التي تمتلك أكبر خبرة وتقنية متقدمة في مجال تحلية مياه البحر، مع التركيز على عاملين أساسيين: أولهما هو تقديم أقل سعر لإنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وثانيهما هو تخفيض استهلاك الكهرباء في عملية التحلية.
واستطرد: "الكهرباء تمثل نحو 44% من تكاليف إنتاج المياه المحلاة، ومصر ليست دولة غنية في الكهرباء، لذا نحن نبحث عن تقنيات لا تستهلك هذا الكم الكبير من الطاقة".
ووجه نور الدين دعوة مباشرة للجانب الروسي قائلاً: "إذا كانت روسيا تمتلك هذين المكونين، فهي مُرحب بها للدخول وعرض تقنياتها وخبراتها، تماماً كما فعلت دول أخرى متقدمة في هذا المجال مثل ماليزيا واليابان والولايات المتحدة".
ولتعزيز فكرة التعاون، أشار نور الدين إلى التاريخ الطويل من التعاون المثمر بين مصر وروسيا، معتبراً أن "السد العالي"، الذي تم بناؤه بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي بين عامي 1961 و1971، يظل "علامة من علامات التعاون المصري الروسي" وأحد أهم المشاريع التي قدمتها روسيا لمصر. كما ذكر أن سنترالات الهواتف في مصر خلال فترتي الستينات والسبعينات كانت روسية الصنع بالكامل.
لقطات لـسبوتنيك توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
المناخ يغير ملامح العالم العربي.. أزمات معقدة وحلول مؤجلة
11 أغسطس, 09:23 GMT
وربط نور الدين بين المشاريع الحالية والمستقبلية، قائلاً: "نرحب بعودة روسيا للاقتصاد المصري"، واستشهد بمشروع محطة الضبعة النووية الذي تتولاه روسيا بالكامل، مقترحاً إمكانية استخدام جزء من الكهرباء التي ستنتجها المحطة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر المتوسط، خاصة في منطقة محافظة مرسى مطروح التي تعاني من عدم وصول مياه النيل إليها وتملح الآبار الجوفية.
وعند سؤاله عما تحتاجه مصر ودول شمال إفريقيا تحديداً في هذا المجال، أوضح نور الدين أن الحاجة لا تقتصر على البحث العلمي، بل تشمل "بناء المحطات بشكل كامل" بتكلفة منخفضة، وفسر أن تقنيات التحلية الحالية هي تقنيات "الدول الغنية والبترولية" بسبب تكلفتها المرتفعة، مما منع الدول النامية من دخول هذا المعترك.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور نادر نور الدين أن المجال خصب ومفتوح أمام روسيا لتقديم مقترحاتها والمشاركة في بناء المحطات المخطط لها، معرباً عن أمله في رؤية تواجد روسي أكبر في القارة الإفريقية للمساهمة في حل واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها.
وكشف تقارير بحثية عالمية عن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تشكل مصدر قلق عالمي، يؤثر حاليا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمة المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية.
