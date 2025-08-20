https://sarabic.ae/20250820/خبير-مياه-مصري-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تحديات-تحلية-المياه-في-شمال-أفريقيا-وفرص-التعاون-مع-روسيا-1103958371.html

خبير مياه مصري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تحديات تحلية المياه في شمال أفريقيا وفرص التعاون مع روسيا

خبير مياه مصري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تحديات تحلية المياه في شمال أفريقيا وفرص التعاون مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الباب مفتوح أمام روسيا للمشاركة في خطط مصر الطموحة للتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر،... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T12:45+0000

2025-08-20T12:45+0000

2025-08-20T12:45+0000

تحلية مياه

العالم العربي

مصر

روسيا

أخبار المغرب اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/79/1013487964_0:568:1995:1690_1920x0_80_0_0_f38c094cf8736c866a209c8baf419017.jpg

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن مصر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الشح المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد حالياً حوالي 600 متر مكعب سنوياً، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد، والذي يُعرف بـ "حد الندرة المائية"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا النقص، منها معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث نجحت في إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب، مما ساهم في رفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنوياً. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن البلاد لا تزال تحت خط الفقر المائي.وأوضح نور الدين أن الدولة المصرية خططت لإنشاء حوالي 17 محطة تحلية مياه جديدة بحلول عام 2030، سيتم توزيعها على سواحل البحر المتوسط، نظراً للزحام السكاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر لخدمة المنتجعات السياحية. وحول معايير اختيار الشركاء الدوليين، أكد نور الدين أن مصر ودول شمال إفريقيا، تبحث عن الدول التي تمتلك أكبر خبرة وتقنية متقدمة في مجال تحلية مياه البحر، مع التركيز على عاملين أساسيين: أولهما هو تقديم أقل سعر لإنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وثانيهما هو تخفيض استهلاك الكهرباء في عملية التحلية.واستطرد: "الكهرباء تمثل نحو 44% من تكاليف إنتاج المياه المحلاة، ومصر ليست دولة غنية في الكهرباء، لذا نحن نبحث عن تقنيات لا تستهلك هذا الكم الكبير من الطاقة".ووجه نور الدين دعوة مباشرة للجانب الروسي قائلاً: "إذا كانت روسيا تمتلك هذين المكونين، فهي مُرحب بها للدخول وعرض تقنياتها وخبراتها، تماماً كما فعلت دول أخرى متقدمة في هذا المجال مثل ماليزيا واليابان والولايات المتحدة".ولتعزيز فكرة التعاون، أشار نور الدين إلى التاريخ الطويل من التعاون المثمر بين مصر وروسيا، معتبراً أن "السد العالي"، الذي تم بناؤه بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي بين عامي 1961 و1971، يظل "علامة من علامات التعاون المصري الروسي" وأحد أهم المشاريع التي قدمتها روسيا لمصر. كما ذكر أن سنترالات الهواتف في مصر خلال فترتي الستينات والسبعينات كانت روسية الصنع بالكامل. وربط نور الدين بين المشاريع الحالية والمستقبلية، قائلاً: "نرحب بعودة روسيا للاقتصاد المصري"، واستشهد بمشروع محطة الضبعة النووية الذي تتولاه روسيا بالكامل، مقترحاً إمكانية استخدام جزء من الكهرباء التي ستنتجها المحطة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر المتوسط، خاصة في منطقة محافظة مرسى مطروح التي تعاني من عدم وصول مياه النيل إليها وتملح الآبار الجوفية.وعند سؤاله عما تحتاجه مصر ودول شمال إفريقيا تحديداً في هذا المجال، أوضح نور الدين أن الحاجة لا تقتصر على البحث العلمي، بل تشمل "بناء المحطات بشكل كامل" بتكلفة منخفضة، وفسر أن تقنيات التحلية الحالية هي تقنيات "الدول الغنية والبترولية" بسبب تكلفتها المرتفعة، مما منع الدول النامية من دخول هذا المعترك.وفي ختام حديثه، أكد الدكتور نادر نور الدين أن المجال خصب ومفتوح أمام روسيا لتقديم مقترحاتها والمشاركة في بناء المحطات المخطط لها، معرباً عن أمله في رؤية تواجد روسي أكبر في القارة الإفريقية للمساهمة في حل واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها.وكشف تقارير بحثية عالمية عن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تشكل مصدر قلق عالمي، يؤثر حاليا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم.وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمة المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية.

https://sarabic.ae/20250811/المناخ-يغير-ملامح-العالم-العربي-أزمات-معقدة-وحلول-مؤجلة-1103594378.html

مصر

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تحلية مياه, العالم العربي, مصر, روسيا, أخبار المغرب اليوم