رسميا... الاتحاد العالمي للملاكمة يقر فحص تحديد الجنس للمشاركين في بطولاته

مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
رسميا... الاتحاد العالمي للملاكمة يقر فحص تحديد الجنس للمشاركين في بطولاته
أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.
وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن جمدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل أن تعيد الاعتراف به في فبراير/شباط الماضي، مع تكليفه رسميا بتنظيم منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
رياضة, ملاكمة, الملاكمة

رسميا... الاتحاد العالمي للملاكمة يقر فحص تحديد الجنس للمشاركين في بطولاته

20:33 GMT 20.08.2025
أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.
وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.

ووفقاً للائحة، سيخضع المتنافسون لفحص طبي لتحديد الجينات يجرى لمرة واحدة فقط خلال حياتهم الرياضية، بغرض تثبيت الجنس عند الولادة.

ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن جمدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل أن تعيد الاعتراف به في فبراير/شباط الماضي، مع تكليفه رسميا بتنظيم منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
