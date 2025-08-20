https://sarabic.ae/20250820/رسميا-الاتحاد-العالمي-للملاكمة-يقر-فحص-تحديد-الجنس-للمشاركين-في-بطولاته-1103973367.html
رسميا... الاتحاد العالمي للملاكمة يقر فحص تحديد الجنس للمشاركين في بطولاته
رسميا... الاتحاد العالمي للملاكمة يقر فحص تحديد الجنس للمشاركين في بطولاته
أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.
وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.
ووفقاً للائحة، سيخضع المتنافسون لفحص طبي لتحديد الجينات يجرى لمرة واحدة فقط خلال حياتهم الرياضية، بغرض تثبيت الجنس عند الولادة.
ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن جمدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة
، قبل أن تعيد الاعتراف به في فبراير/شباط الماضي، مع تكليفه رسميا بتنظيم منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.