ليلة الأساطير الثالثة تنطلق في بنغازي بحضور مايك تايسون ونخبة من أبطال العالم.. صور وفيديو
19:28 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 19:49 GMT 08.08.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من ليلة الأساطير، 8 أغسطس/ آب 2025، بنغازي، ليبيا
شهدت مدينة بنغازي، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ليلة الأساطير في نسختها الثالثة، وسط أجواء استثنائية وحضور جماهيري واسع، وذلك على حلبة ملعب شهداء بنينا الدولي. وتعد هذه الليلة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية في ليبيا والمنطقة.
وشهدت الأمسية حضورا لافتا لأساطير الملاكمة على رأسهم البطل العالمي، مايك تايسون، إلى جانب نخبة من أبطال اللعبة من مختلف دول العالم، الذين جاؤوا لخوض تحديات مثيرة أمام جماهير بنغازي في أجواء حماسية واحترافية.
ولم تقتصر الليلة على المنافسات الرياضية فحسب، بل حضرها أيضا عدد من صناع المحتوى و"يوتيوبرز" والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، ممن ساهموا في إحياء الفعالية وتوثيقها، ما أضفى طابعا عالميا على الحدث.
وتأتي هذه النسخة استكمالا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، ضمن جهود تنظيم فعاليات دولية تسهم في تعزيز صورة ليبيا كوجهة آمنة ومفتوحة للرياضة والثقافة والفنون.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال الأرجنتيني، كارلوس منزونا، عضو المكتب التنفيذي والمدير العام لمنظمة "WBA" العالمية للملاكمة، إن "اختيار مدينة بنغازي لاستضافة ليلة الأساطير لم يكن عشوائيا، بل جاء بعد دراسة وتواصل مكثف".
وأضاف: "وجدنا أن ليبيا تمثل خيارا مثاليا وممتازا جدا لاستضافة مثل هذه النزالات الكبرى، نظرا للإمكانات التنظيمية والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب الحماس الكبير لدى الجمهور، وعلى هذا الأساس، تم التنسيق مع الجهة المنظمة لإقامة خمسة نزالات من الطراز الرفيع، تكون بمثابة صانعة للحدث ومقدمة لتوسيع قاعدة هذه الرياضة في المنطقة".
وأكد منزونا أن "التجربة الناجحة في بنغازي تدفع المنظمة إلى التفكير بجدية في تنظيم فعاليات مماثلة بشكل متكرر"، مشيرا إلى أن "ليبيا تمثل بوابة استراتيجية للدخول إلى القارة الإفريقية وتعزيز حضور الملاكمة فيها".
وقال: "كل عوامل النجاح متوفرة هنا، ولذلك رأت اللجنة أن ليبيا، وتحديدا بنغازي، هي الخيار الأمثل لاستضافة هذا الحدث العالمي، والمساهمة في ترسيخ لعبة الملاكمة على المستويين الإقليمي والدولي".
نزالات عالمية
قال محمد الزوي، المتحدث باسم مهرجان "صيف بنغازي"، إن "سهرة اليوم الجمعة ستكون مختلفة واستثنائية"، واصفا إياها بـ"ليلة الأساطير"، إذ ستتضمن 5 نزالات على أحزمة عالمية مرموقة، بمشاركة نخبة من المصنفين الدوليين في أوزان مختلفة".
وأكد الزوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "اللجنة المنظمة حرصت هذا العام على رفع مستوى التصنيف الفني للمنافسات، واستقطاب أبطال عالميين للتنافس على ألقاب رفيعة".
وأضاف: "لأول مرة، يحضر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة "WBA" إلى مدينة بنغازي، بل ولأول مرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يُعد حدثا تاريخيًا بكل المقاييس".
وأوضح أن "المهرجان يطمح لأن تكون بنغازي وجهة مستقبلية لرياضة الملاكمة على مستوى أفريقيا والعالم العربي"، معربا عن أمله في أن "تشكّل هذه البطولة علامة فارقة في سجل المدينة الرياضي، وتعكس صورة مشرقة عن ليبيا ككل".
وأشار الزوي إلى أن "البطولة ستشهد مشاركات دولية من دول كبرى في عالم الملاكمة، من بينها المكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، ونيوزيلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وفنزويلا"، قائلا: "نحن على ثقة بأن بنغازي ستثبت قدرتها على احتضان فعاليات دولية كبرى، وأنها ماضية في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية".