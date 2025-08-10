وفاة ملاكمين من جنسية واحدة بسبب إصابات دماغية في نفس البطولة... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250810/وفاة-ملاكمين-من-جنسية-واحدة-بسبب-إصابات-دماغية-في-نفس-البطولة-صور-1103583802.html
وفاة ملاكمين من جنسية واحدة بسبب إصابات دماغية في نفس البطولة... صور
وفاة ملاكمين من جنسية واحدة بسبب إصابات دماغية في نفس البطولة... صور
سبوتنيك عربي
توفي الملاكمان اليابانيان شيغيتوشي كوتاري وهيروماسا أوراكاوا، كلاهما في الثامنة والعشرين من العمر، متأثرين بإصابات دماغية خطيرة تعرضا لها خلال نزالين منفصلين... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T19:46+0000
2025-08-10T19:46+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اليابان
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094668731_0:13:1033:594_1920x0_80_0_0_3a66629ec073770b7b213c4c67bd2287.jpg
وشارك كوتاري في نزال وزن الريشة السوبر ضد ياماتو هاتا، انتهى بالتعادل بعد 12 جولة، لكنه فقد وعيه بعد النزال، وفقا لوسائل إعلام غربية.ونقل على إثرها، وفقا لبيان ناديه "أم. تي" على موقعه الإلكتروني، إلى المستشفى حيث خضع لجراحة طارئة لعلاج ورم دموي حاد تحت الجافية، لكنه فارق الحياة مساء 8 أغسطس. في الوقت ذاته، خاض أوراكاوا نزالا في الوزن الخفيف ضد يوجي سايتو، أوقف في الجولة الثامنة والأخيرة، لكنه توفي، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للملاكمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقا مساء السبت متأثرا بإصاباته.وأشار تسويوشي ياسوكوتشي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة الياباني، إلى أن هذه الحادثة قد تكون الأولى من نوعها في اليابان، حيث خضع ملاكمان لعمليتي فتح جمجمة نتيجة إصابات لحقت بهما في الحدث ذاته، وفق تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية.
https://sarabic.ae/20250322/الموت-يغيب-أسطورة-الملاكمة-جورج-فورمان-1098850354.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094668731_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_c56df9ca10f6c37e4e438331e6885bbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, منوعات
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, منوعات

وفاة ملاكمين من جنسية واحدة بسبب إصابات دماغية في نفس البطولة... صور

19:46 GMT 10.08.2025
© Photo / Unsplash/ Arisa Chattasaقفازات ملاكمة
قفازات ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Photo / Unsplash/ Arisa Chattasa
تابعنا عبر
توفي الملاكمان اليابانيان شيغيتوشي كوتاري وهيروماسا أوراكاوا، كلاهما في الثامنة والعشرين من العمر، متأثرين بإصابات دماغية خطيرة تعرضا لها خلال نزالين منفصلين ضمن بطولة للملاكمة أقيمت في قاعة كوراكوان بطوكيو يوم 2 أغسطس/ آب 2025.
وشارك كوتاري في نزال وزن الريشة السوبر ضد ياماتو هاتا، انتهى بالتعادل بعد 12 جولة، لكنه فقد وعيه بعد النزال، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ونقل على إثرها، وفقا لبيان ناديه "أم. تي" على موقعه الإلكتروني، إلى المستشفى حيث خضع لجراحة طارئة لعلاج ورم دموي حاد تحت الجافية، لكنه فارق الحياة مساء 8 أغسطس.
في الوقت ذاته، خاض أوراكاوا نزالا في الوزن الخفيف ضد يوجي سايتو، أوقف في الجولة الثامنة والأخيرة، لكنه توفي، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للملاكمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقا مساء السبت متأثرا بإصاباته.
جورج فورمان يضرب مايكل مورر في وجهه بضربة يسارية خلال الجولة الثانية من نزالهما على بطولة الوزن الثقيل في إم جي إم جراند في لاس فيغاس، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مجتمع
الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان
22 مارس, 06:32 GMT
وأشار تسويوشي ياسوكوتشي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة الياباني، إلى أن هذه الحادثة قد تكون الأولى من نوعها في اليابان، حيث خضع ملاكمان لعمليتي فتح جمجمة نتيجة إصابات لحقت بهما في الحدث ذاته، وفق تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала