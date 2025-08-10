وفاة ملاكمين من جنسية واحدة بسبب إصابات دماغية في نفس البطولة... صور
توفي الملاكمان اليابانيان شيغيتوشي كوتاري وهيروماسا أوراكاوا، كلاهما في الثامنة والعشرين من العمر، متأثرين بإصابات دماغية خطيرة تعرضا لها خلال نزالين منفصلين ضمن بطولة للملاكمة أقيمت في قاعة كوراكوان بطوكيو يوم 2 أغسطس/ آب 2025.
وشارك كوتاري في نزال وزن الريشة السوبر ضد ياماتو هاتا، انتهى بالتعادل بعد 12 جولة، لكنه فقد وعيه بعد النزال، وفقا لوسائل إعلام غربية.
The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.— WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025
This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d
ونقل على إثرها، وفقا لبيان ناديه "أم. تي" على موقعه الإلكتروني، إلى المستشفى حيث خضع لجراحة طارئة لعلاج ورم دموي حاد تحت الجافية، لكنه فارق الحياة مساء 8 أغسطس.
Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️— WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025
The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.
A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.
Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2
في الوقت ذاته، خاض أوراكاوا نزالا في الوزن الخفيف ضد يوجي سايتو، أوقف في الجولة الثامنة والأخيرة، لكنه توفي، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للملاكمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقا مساء السبت متأثرا بإصاباته.
وأشار تسويوشي ياسوكوتشي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة الياباني، إلى أن هذه الحادثة قد تكون الأولى من نوعها في اليابان، حيث خضع ملاكمان لعمليتي فتح جمجمة نتيجة إصابات لحقت بهما في الحدث ذاته، وفق تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية.