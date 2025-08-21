عربي
https://sarabic.ae/20250821/الخارجية-السودانية-ترفض-بيان-مجموعة-إيه-إل-بي-إس-الدولية-1104006935.html
الخارجية السودانية ترفض بيان مجموعة "إيه إل بي إس" الدولية
الخارجية السودانية ترفض بيان مجموعة "إيه إل بي إس" الدولية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لبيان مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان الدولية "إيه إل بي إس"، والذي صدر بشأن الوضع الإنساني في السودان.
وأكدت أن البيان تضمن معلومات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية.
وأوضحت في بيان رسمي لها، أن "بيان "إيه إل بي إس" تجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى جميع المتضررين"، معربة عن استيائها من إغفال الإشارة إلى الحصار الذي تفرضه "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر، وما ترتكبه من انتهاكات عبر استهداف القوافل الإغاثية وتعطيل وصول المساعدات وتدمير البنية التحتية، بما يعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضافت الوزارة أن "البيان لم يراعِ قرارات مجلس الأمن ولا النداءات الإقليمية والدولية المتكررة لوقف تجاوزات "قوات الدعم السريع"، مشددة على "رفض الحكومة السودانية لمعادلة مؤسساتها الدستورية بميليشيا إرهابية ارتكبت جرائم موثقة بحق الشعب السوداني"، وأكدت أنها "لن تقبل أي إملاءات تمس سيادة البلاد أو حقها في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة شعبها".
كما جددت الحكومة السودانية التزامها بالتعاون مع الدول والمنظمات التي تحترم سيادة السودان، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية بما يضمن عودة النازحين إلى مناطقهم وعودتهم للحياة الطبيعية.
وختمت وزارة الخارجية السودانية بيانها بالتأكيد على استعداد الخرطوم للعمل مع جميع الأطراف التي تدعم سيادته وحقوقه الدستورية، من أجل حماية مقدراته وتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
أمس, 04:05 GMT
ويوم أمس الأربعاء، دعت أمريكا وشركائها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
وذكر البيان الذي وقعته أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة: "يدعو تحالف "إيه إل بي إس" [مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان] الأطراف المتحاربة إلى: رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها؛ والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقيات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية المؤدية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى فتح معابر إضافية من جنوب السودان. وحثّ الموقعون أطراف النزاع على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات للمدنيين.
كما دعوا إلى استعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما الطاقة والمياه والصحة.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان
18 أغسطس, 14:01 GMT
وأضاف البيان: "في بعض المناطق - ولا سيما شمال دارفور وكردفان - ثمة حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من إيصال المساعدات, ولذلك، تدعو مجموعة "إيه إل بي إس" أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لتمكين نقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
