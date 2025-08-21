https://sarabic.ae/20250821/دراسة-تحدد-5-أطعمة-قد-تسبب-الشعور-بالتعب-الدائم-من-بينها-الجبن-1104001107.html

دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن

يشعر الكثيرون بعد يوم عمل شاق، بتعب شديد يدفعهم للرغبة في النوم فورا، لكن دراسة حديثة كشفت عن أن بعض الأطعمة قد تكون السبب الخفي وراء هذا الإرهاق غير المعتاد. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وحدد باحثون أمريكيون معدو الدراسة، 5 أنواع من الأطعمة الغنية بمادة "التيرامين" التي تؤثر على ضغط الدم وترتبط بزيادة النعاس خلال فترة النهار.وتشمل هذه الأطعمة الجبن المعتّق، واللحوم المصنعة، ومستخلصات الخميرة، والأطعمة المملحة أو المجففة كالأسماك، والفواكه المجففة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت إي بيوميديسين".ومن الأجبان المعتّقة جبن الشيدر والفيتا والبارميزان والبري، بينما يُصنف السلامي والسجق ولحم الخنزير المقدد والبيبروني والمرتديلا على أنها لحوم مُعالجة ومُصنعة، وتشمل مُستخلصات الخميرة المارميت والفيجيمايت، بينما يعد الموز والأفوكادو الناضجان جدا أمثلة شائعة على الفواكه المجففة والمصنعة بشكل كبير. وأشارت الدراسة إلى إمكانية علاج متلازمة "إهلرز دانلوس" - المرتبطة بهذه الأعراض - عبر إجراء تعديلات غذائية بسيطة.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية بمستشفى بريغهام والنساء، طارق فقيه: "تشير دراستنا إلى أن النظام الغذائي والجينات قد يلعبان دورا مهما في الإصابة بمتلازمة "إهلرز دانلوس".وأكد الباحثون أن فهم التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي يفتح آفاقا جديدة للعلاج، إذ يقترحون أن تجربة سريرية مستقبلية قد تكشف عن دور أحماض "أوميغا 3" و"أوميغا 6" في الحد من هذه المتلازمة.

