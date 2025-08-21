دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250821/دراسة-تحدد-5-أطعمة-قد-تسبب-الشعور-بالتعب-الدائم-من-بينها-الجبن-1104001107.html
دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن
دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن
سبوتنيك عربي
يشعر الكثيرون بعد يوم عمل شاق، بتعب شديد يدفعهم للرغبة في النوم فورا، لكن دراسة حديثة كشفت عن أن بعض الأطعمة قد تكون السبب الخفي وراء هذا الإرهاق غير المعتاد. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T15:59+0000
2025-08-21T15:59+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104000618_0:0:1721:969_1920x0_80_0_0_d84d0b6d844700bf99d1a7d19f333ffd.jpg
وحدد باحثون أمريكيون معدو الدراسة، 5 أنواع من الأطعمة الغنية بمادة "التيرامين" التي تؤثر على ضغط الدم وترتبط بزيادة النعاس خلال فترة النهار.وتشمل هذه الأطعمة الجبن المعتّق، واللحوم المصنعة، ومستخلصات الخميرة، والأطعمة المملحة أو المجففة كالأسماك، والفواكه المجففة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت إي بيوميديسين".ومن الأجبان المعتّقة جبن الشيدر والفيتا والبارميزان والبري، بينما يُصنف السلامي والسجق ولحم الخنزير المقدد والبيبروني والمرتديلا على أنها لحوم مُعالجة ومُصنعة، وتشمل مُستخلصات الخميرة المارميت والفيجيمايت، بينما يعد الموز والأفوكادو الناضجان جدا أمثلة شائعة على الفواكه المجففة والمصنعة بشكل كبير. وأشارت الدراسة إلى إمكانية علاج متلازمة "إهلرز دانلوس" - المرتبطة بهذه الأعراض - عبر إجراء تعديلات غذائية بسيطة.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية بمستشفى بريغهام والنساء، طارق فقيه: "تشير دراستنا إلى أن النظام الغذائي والجينات قد يلعبان دورا مهما في الإصابة بمتلازمة "إهلرز دانلوس".وأكد الباحثون أن فهم التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي يفتح آفاقا جديدة للعلاج، إذ يقترحون أن تجربة سريرية مستقبلية قد تكشف عن دور أحماض "أوميغا 3" و"أوميغا 6" في الحد من هذه المتلازمة.
https://sarabic.ae/20250820/بعد-سن-الثلاثين-8-أطعمة-لتحسين-الذاكرة-والتركيز-1103959505.html
https://sarabic.ae/20250817/غنية-بـفيتامين-د-7-أطعمة-ينصح-بتناولها-بانتظام-1103860658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104000618_0:0:1529:1146_1920x0_80_0_0_0a6d14eae13bf4326fd9b49b3ba69449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن

15:59 GMT 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Zohre Nemati تعب وإرهاق
تعب وإرهاق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Zohre Nemati
تابعنا عبر
يشعر الكثيرون بعد يوم عمل شاق، بتعب شديد يدفعهم للرغبة في النوم فورا، لكن دراسة حديثة كشفت عن أن بعض الأطعمة قد تكون السبب الخفي وراء هذا الإرهاق غير المعتاد.
وحدد باحثون أمريكيون معدو الدراسة، 5 أنواع من الأطعمة الغنية بمادة "التيرامين" التي تؤثر على ضغط الدم وترتبط بزيادة النعاس خلال فترة النهار.
وتشمل هذه الأطعمة الجبن المعتّق، واللحوم المصنعة، ومستخلصات الخميرة، والأطعمة المملحة أو المجففة كالأسماك، والفواكه المجففة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت إي بيوميديسين".
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مجتمع
بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز
أمس, 13:16 GMT
ومن الأجبان المعتّقة جبن الشيدر والفيتا والبارميزان والبري، بينما يُصنف السلامي والسجق ولحم الخنزير المقدد والبيبروني والمرتديلا على أنها لحوم مُعالجة ومُصنعة، وتشمل مُستخلصات الخميرة المارميت والفيجيمايت، بينما يعد الموز والأفوكادو الناضجان جدا أمثلة شائعة على الفواكه المجففة والمصنعة بشكل كبير.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية علاج متلازمة "إهلرز دانلوس" - المرتبطة بهذه الأعراض - عبر إجراء تعديلات غذائية بسيطة.
أطعمة غنية بالألياف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام
17 أغسطس, 18:59 GMT
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية بمستشفى بريغهام والنساء، طارق فقيه: "تشير دراستنا إلى أن النظام الغذائي والجينات قد يلعبان دورا مهما في الإصابة بمتلازمة "إهلرز دانلوس".
وأكد الباحثون أن فهم التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي يفتح آفاقا جديدة للعلاج، إذ يقترحون أن تجربة سريرية مستقبلية قد تكشف عن دور أحماض "أوميغا 3" و"أوميغا 6" في الحد من هذه المتلازمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала