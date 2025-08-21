https://sarabic.ae/20250821/مسؤول-سوداني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-الجيش-والحركة-الإسلامية-بعد-إقالة-العسكريين-1104006788.html

مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين الجيش و"الحركة الإسلامية" بعد إقالة العسكريين

مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين الجيش و"الحركة الإسلامية" بعد إقالة العسكريين

أكد المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، أن مسألة الإعفاءات في القوات المسلحة التي صدرت عن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ليست... 21.08.2025

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "رغم أن عمليات الإحالة للتقاعد أمر طبيعي في كل الجيوش، إلا أنه في هذه المرة استغرب الرأي العام لتوقيت القرار"، لافتا إلى أن "هؤلاء الذين أعفوا قد كان لهم القدح المعلى في الانتصارات على المليشيا والصمود استبسالا وفداء، وقد لا يكون هناك إستغراب في وقت غير هذا، لأن الإعفاء للرتب المختلفة يتم في الآونة المختلفة".وتابع عبد العاطي: "أما كون العسكريين يتبعون للحركة الإسلامية وهذا هو السبب، فإن ذلك يعني بأن معظم الضباط يتبعون لها منذ أكثر من ثلاثين عاما وأن على البرهان أن كان هذا هو مبررة بأن يعفي كل القادة".وأكد المسؤول السابق، أن "الانتماء للقوات المسلحة لا علاقة له إلا بالذود عن الوطن و الدفاع عن ترابه، ومن تجربتي الشخصية بالمؤتمر الوطني، فإن أي شخص ينتمي للأجهزة النظامية من جيش و أمن و شرطة يمتنع عليه أن يكون عضوا بالحزب".ولفت عبد العاطي، إلى أن "التصنيف بأن الجيش به فريقان متضادان فهذه أكذوبة، فهو جيش وطني يتحرك بكلياته في الحرب والسلم وعند الاقتضاء، حيث لا صراع وإنما هي الاستجابة لدواعي الحال والمآل وهي دواع لا تخفى على ذي لب وجنان".أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان،قبل أيام، قرارا يقضي بإخضاع جميع القوات المسلحة المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لعام 2007 ، ويهدف القرار إلى تعزيز سيادة القانون والقيادة والسيطرة على جميع القوات المقاتلة، ويأتي هذا في وقت تتوسع فيه التشكيلات العسكرية المساندة للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.وقد رحبت عدة قوى عسكرية مساندة للجيش بالقرار، مؤكدة أنها تقاتل بالفعل تحت إمرة القوات المسلحة، بينما أعلنت القوات المشتركة، التي تضم فصائل موقعة على اتفاق جوبا، رفضها للقرار، وتمسكها ببروتوكول الترتيبات الأمنية كمرجعية لتنظيم علاقتها بالجيش.ينص اتفاق جوبا للسلام، الموقع في أكتوبر 2020، على ترتيبات أمنية تشمل دمج وتسريح قوات الحركات المسلحة بشكل تدريجي، ويهدف هذا البند إلى تشكيل جيش وطني موحد، وقد بدأت بالفعل عملية دمج بعض قوات الحركات، مثل قوات مالك عقار، في القوات المسلحة.في يوليو 2025، أصدر البرهان قرارا بإفراغ العاصمة الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية، بهدف تهيئة بيئة آمنة لعودة المواطنين، ويشمل القرار نقل القوات المقاتلة إلى خارج المدن، ونشر قوات الشرطة لتأمينها، وقد قوبل هذا القرار بتحفظات من بعض الحركات المسلحة التي اعتبرت وجودها ضروريا للحفاظ على الأمن.

