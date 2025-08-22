https://sarabic.ae/20250822/إعلام-واشنطن-توقف-مشاركة-معلومات-استخباراتية-حول-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-مع-حلفائها-1104013844.html
إعلام: واشنطن توقف مشاركة معلومات استخباراتية حول محادثات السلام في أوكرانيا مع حلفائها
إعلام: واشنطن توقف مشاركة معلومات استخباراتية حول محادثات السلام في أوكرانيا مع حلفائها
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية، أن الولايات المتحدة توقفت عن مشاركة معلومات استخباراتية تتعلق بمفاوضات السلام في أوكرانيا مع... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت قناة CBS الأمريكية إن "مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أصدرت قبل عدة أسابيع توجيهاً للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي بعدم نقل أي معلومات تتعلق بمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى الأجهزة الاستخباراتية للحلفاء".ويضم تحالف "عيون الخمس" كلا من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.وأضاف التقرير أن التوجيه "لا يمنع تبادل المعلومات الدبلوماسية التي يتم جمعها بطرق أخرى خارج المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، أو المعلومات العسكرية العملياتية غير المرتبطة بالمفاوضات، مثل المعلومات التي تشاركها الولايات المتحدة مع القوات الأوكرانية لدعم عملياتهم الدفاعية".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
إعلام: واشنطن توقف مشاركة معلومات استخباراتية حول محادثات السلام في أوكرانيا مع حلفائها
