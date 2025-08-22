https://sarabic.ae/20250822/باستيون-منظومة-صواريخ-روسية-تحرق-سفن-العدو-بضربات-مفاجئة-من-البر-1104025059.html
"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر
"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها التصدي لجميع التهديدات الجوية على ارتفاعات تبدأ من عدة أمتار حتى عشرات الآلاف من الأمتار، في طبقات الجو العليا،... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T09:55+0000
2025-08-22T09:55+0000
2025-08-22T09:55+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103080/56/1030805601_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_8dafbb8ea9cc1785926e107721b16a2f.jpg
ولأن منظومات الدفاع الجوي تمثل جزءا من أسلحة الحرب الجوية، فإن روسيا طوّرت منظومات أخرى يمكنها تنفيذ ضربات صاروخية استباقية لدفاعات العدو الجوية في البر والبحر، لتمنح الطائرات الهجومية ومقاتلاتها سيادة كاملة على الأجواء.وتمثل منظومة "باستيون" إحدى منظومات الدفاع الساحلي الروسية، التي تم تصميمها لتدمير السفن المعادية المزودة بمنظومات دفاع جوي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية.ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "ياخونت" بعيدة المدى فائقة السرعة، التي يمكنها الوصول إلى أي سفينة معادية حتى إذا كانت تبعد مئات الكيلومترات من الشاطئ.وتتميز صواريخ "ياخونت" التي تستخدمها هذه المنظومة بقدرتها على تغيير مسارها بعد الإطلاق، ما يسمح لها بالوصول إلى الهدف من اتجاهات وزوايا لا يمكن توقعها ما يزيد من فرص النجاح بصورة كبيرة.كما لفت الموقع إلى أن تحميل هذه المنظومة على منصات متحركة يزيد من قدرتها على المناورة بعد الإطلاق كما يزيد من فرص الإخفاء لتجنب ضربات انتقامية من العدو.ويشير الموقع إلى أن مدى صواريخ "ياخونت"، التي تستخدمها المنظومة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح سرعتها بين 680 متر و750 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مشيرًا إلى أن خطورة هذه الصواريخ تكمن في قدرتها على تغيير اتجاهها بزاوية 90 درجة باتجاه الهدف بعد الإطلاق.
https://sarabic.ae/20250808/مصدر-لـسبوتنيك-ضربة-روسية-دقيقة-تستهدف-مخزن-صواريخ-وتجمع-للمرتزقة-الأجانب-في-أوديسا-1103501005.html
https://sarabic.ae/20250820/أخطر-3-طرازات-من-صواريخ-آر-في-في-الروسية-الخارقة-1103956064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103080/56/1030805601_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_89fa3bf391c0359f9acaf519a4b8264a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها التصدي لجميع التهديدات الجوية على ارتفاعات تبدأ من عدة أمتار حتى عشرات الآلاف من الأمتار، في طبقات الجو العليا، بمدى يصل إلى مئات الكيلومترات.
ولأن منظومات الدفاع الجوي تمثل جزءا من أسلحة الحرب الجوية، فإن روسيا طوّرت منظومات أخرى يمكنها تنفيذ ضربات
صاروخية استباقية لدفاعات العدو الجوية في البر والبحر، لتمنح الطائرات الهجومية ومقاتلاتها سيادة كاملة على الأجواء.
وتمثل منظومة "باستيون" إحدى منظومات الدفاع الساحلي الروسية، التي تم تصميمها لتدمير السفن المعادية المزودة بمنظومات دفاع جوي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية.
وتتميز هذه المنظومة بقدرتها إلى مباغتة السفن المعادية بوابل من الصواريخ المضادة للسفن، التي تنطلق من مواقع ساحلية لتدميرها والسماح للسفن والطائرات الحربية الروسية بالاشتباك معها بكفاءة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "ياخونت" بعيدة المدى فائقة السرعة، التي يمكنها الوصول إلى أي سفينة معادية حتى إذا كانت تبعد مئات الكيلومترات من الشاطئ.
وتتميز صواريخ "ياخونت" التي تستخدمها هذه المنظومة بقدرتها على تغيير مسارها بعد الإطلاق، ما يسمح لها بالوصول إلى الهدف من اتجاهات وزوايا لا يمكن توقعها ما يزيد من فرص النجاح بصورة كبيرة.
كما لفت الموقع إلى أن تحميل هذه المنظومة على منصات متحركة يزيد من قدرتها على المناورة بعد الإطلاق كما يزيد من فرص الإخفاء لتجنب ضربات انتقامية من العدو.
ويشير الموقع إلى أن مدى صواريخ
"ياخونت"، التي تستخدمها المنظومة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح سرعتها بين 680 متر و750 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مشيرًا إلى أن خطورة هذه الصواريخ تكمن في قدرتها على تغيير اتجاهها بزاوية 90 درجة باتجاه الهدف بعد الإطلاق.