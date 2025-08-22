https://sarabic.ae/20250822/باستيون-منظومة-صواريخ-روسية-تحرق-سفن-العدو-بضربات-مفاجئة-من-البر-1104025059.html

"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر

"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها التصدي لجميع التهديدات الجوية على ارتفاعات تبدأ من عدة أمتار حتى عشرات الآلاف من الأمتار، في طبقات الجو العليا،...

ولأن منظومات الدفاع الجوي تمثل جزءا من أسلحة الحرب الجوية، فإن روسيا طوّرت منظومات أخرى يمكنها تنفيذ ضربات صاروخية استباقية لدفاعات العدو الجوية في البر والبحر، لتمنح الطائرات الهجومية ومقاتلاتها سيادة كاملة على الأجواء.وتمثل منظومة "باستيون" إحدى منظومات الدفاع الساحلي الروسية، التي تم تصميمها لتدمير السفن المعادية المزودة بمنظومات دفاع جوي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية.ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "ياخونت" بعيدة المدى فائقة السرعة، التي يمكنها الوصول إلى أي سفينة معادية حتى إذا كانت تبعد مئات الكيلومترات من الشاطئ.وتتميز صواريخ "ياخونت" التي تستخدمها هذه المنظومة بقدرتها على تغيير مسارها بعد الإطلاق، ما يسمح لها بالوصول إلى الهدف من اتجاهات وزوايا لا يمكن توقعها ما يزيد من فرص النجاح بصورة كبيرة.كما لفت الموقع إلى أن تحميل هذه المنظومة على منصات متحركة يزيد من قدرتها على المناورة بعد الإطلاق كما يزيد من فرص الإخفاء لتجنب ضربات انتقامية من العدو.ويشير الموقع إلى أن مدى صواريخ "ياخونت"، التي تستخدمها المنظومة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح سرعتها بين 680 متر و750 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مشيرًا إلى أن خطورة هذه الصواريخ تكمن في قدرتها على تغيير اتجاهها بزاوية 90 درجة باتجاه الهدف بعد الإطلاق.

