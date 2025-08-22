عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
"باستيون".. منظومة صواريخ روسية تحرق سفن العدو بضربات مفاجئة من البر
ولأن منظومات الدفاع الجوي تمثل جزءا من أسلحة الحرب الجوية، فإن روسيا طوّرت منظومات أخرى يمكنها تنفيذ ضربات صاروخية استباقية لدفاعات العدو الجوية في البر والبحر، لتمنح الطائرات الهجومية ومقاتلاتها سيادة كاملة على الأجواء.وتمثل منظومة "باستيون" إحدى منظومات الدفاع الساحلي الروسية، التي تم تصميمها لتدمير السفن المعادية المزودة بمنظومات دفاع جوي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية.ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "ياخونت" بعيدة المدى فائقة السرعة، التي يمكنها الوصول إلى أي سفينة معادية حتى إذا كانت تبعد مئات الكيلومترات من الشاطئ.وتتميز صواريخ "ياخونت" التي تستخدمها هذه المنظومة بقدرتها على تغيير مسارها بعد الإطلاق، ما يسمح لها بالوصول إلى الهدف من اتجاهات وزوايا لا يمكن توقعها ما يزيد من فرص النجاح بصورة كبيرة.كما لفت الموقع إلى أن تحميل هذه المنظومة على منصات متحركة يزيد من قدرتها على المناورة بعد الإطلاق كما يزيد من فرص الإخفاء لتجنب ضربات انتقامية من العدو.ويشير الموقع إلى أن مدى صواريخ "ياخونت"، التي تستخدمها المنظومة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح سرعتها بين 680 متر و750 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مشيرًا إلى أن خطورة هذه الصواريخ تكمن في قدرتها على تغيير اتجاهها بزاوية 90 درجة باتجاه الهدف بعد الإطلاق.
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها التصدي لجميع التهديدات الجوية على ارتفاعات تبدأ من عدة أمتار حتى عشرات الآلاف من الأمتار، في طبقات الجو العليا، بمدى يصل إلى مئات الكيلومترات.
ولأن منظومات الدفاع الجوي تمثل جزءا من أسلحة الحرب الجوية، فإن روسيا طوّرت منظومات أخرى يمكنها تنفيذ ضربات صاروخية استباقية لدفاعات العدو الجوية في البر والبحر، لتمنح الطائرات الهجومية ومقاتلاتها سيادة كاملة على الأجواء.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية دقيقة تستهدف مخزن صواريخ ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في أوديسا
8 أغسطس, 05:47 GMT
وتمثل منظومة "باستيون" إحدى منظومات الدفاع الساحلي الروسية، التي تم تصميمها لتدمير السفن المعادية المزودة بمنظومات دفاع جوي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها إلى مباغتة السفن المعادية بوابل من الصواريخ المضادة للسفن، التي تنطلق من مواقع ساحلية لتدميرها والسماح للسفن والطائرات الحربية الروسية بالاشتباك معها بكفاءة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "ياخونت" بعيدة المدى فائقة السرعة، التي يمكنها الوصول إلى أي سفينة معادية حتى إذا كانت تبعد مئات الكيلومترات من الشاطئ.
وتتميز صواريخ "ياخونت" التي تستخدمها هذه المنظومة بقدرتها على تغيير مسارها بعد الإطلاق، ما يسمح لها بالوصول إلى الهدف من اتجاهات وزوايا لا يمكن توقعها ما يزيد من فرص النجاح بصورة كبيرة.
صاروخ جو - جو روسي طراز آر في في - إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة
20 أغسطس, 12:59 GMT
كما لفت الموقع إلى أن تحميل هذه المنظومة على منصات متحركة يزيد من قدرتها على المناورة بعد الإطلاق كما يزيد من فرص الإخفاء لتجنب ضربات انتقامية من العدو.
ويشير الموقع إلى أن مدى صواريخ "ياخونت"، التي تستخدمها المنظومة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح سرعتها بين 680 متر و750 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مشيرًا إلى أن خطورة هذه الصواريخ تكمن في قدرتها على تغيير اتجاهها بزاوية 90 درجة باتجاه الهدف بعد الإطلاق.
