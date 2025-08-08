عربي
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضربة روسية دقيقة تستهدف مخزن صواريخ ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في أوديسا
ضربة روسية دقيقة تستهدف مخزن صواريخ ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، عن تنفيذ القوات الروسية ضربات مركزة في مقاطعة أوديسا، استهدفت مركزا ضخما لتخزين... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T05:47+0000
2025-08-08T06:23+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438126_0:34:1860:1080_1920x0_80_0_0_79db631d089d9133fb3c91d90f812407.jpg
وقال ليبيديف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ ضربة ضد نقطة انتشار مؤقتة، للمرتزقة الأجانب في أوديسا".وأضاف ليبيديف، بأنه قد تم تدمير مستودع كبير للأسلحة، ربما صواريخ، في أوديسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة
ضربة روسية دقيقة تستهدف مخزن صواريخ ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في أوديسا

05:47 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 06:23 GMT 08.08.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، عن تنفيذ القوات الروسية ضربات مركزة في مقاطعة أوديسا، استهدفت مركزا ضخما لتخزين الذخائر، ونقطة لتجمع المرتزقة الأجانب.
وقال ليبيديف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ ضربة ضد نقطة انتشار مؤقتة، للمرتزقة الأجانب في أوديسا".

وأوضح ليبيديف: "تم تنفيذ ضربة ضد نقطة انتشار مرتزقة أجانب، كان من بينهم لاتينيون، ولكن كان هناك أيضا أوروبيون، ويقال إنهم كانوا ضباطا عاملين في دول الناتو، تم إجلاؤهم بطائرات هليكوبتر، أما البقية فتم إجلاؤهم بسيارات إسعاف".

وأضاف ليبيديف، بأنه قد تم تدمير مستودع كبير للأسلحة، ربما صواريخ، في أوديسا.

بالنسبة للضربات التي استهدفت أوديسا... فقد تم تدمير مستودع كبير للأسلحة، ويُقال إنه كان يحتضن ترسانة من الصواريخ.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 30 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مناطق
04:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة
