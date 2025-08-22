https://sarabic.ae/20250822/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بلادنا-وصلت-إلى-ذروة-قوة-الردع-1104015615.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع
جاء ذلك في رسالة بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة.وقال باكبور في رسالته: "إيران حققت إنجازات عظيمة ومشرفة في صناعة الدفاع نتيجة الإيمان والثقة بالنفس والإبداع والجهد المتواصل لأبناء الشعب المؤمن الثوري".يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.ورغم انتهاء الحرب، إلا أن إيران تحذر بصورة متكررة من أنها سترد بقوة على أي محاولة جديدة من إسرائيل، لانتهاك سيادتها أو تنفيذ هجمات على أراضيها.
قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن "أي خطأ في الحسابات من جانب العدو في مواجهته لإيران القوية، سيقابل برد حاسم وسريع ومكلف يجعله يندم على مغامرته".
جاء ذلك في رسالة بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة.
وقال باكبور في رسالته: "إيران حققت إنجازات عظيمة ومشرفة في صناعة الدفاع نتيجة الإيمان والثقة بالنفس والإبداع والجهد المتواصل لأبناء الشعب المؤمن الثوري".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، بأنواع مختلفة من الصواريخ البالستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة، بينما قصفت إسرائيل عددا من "الأهداف الحيوية" في إيران.
ورغم انتهاء الحرب، إلا أن إيران تحذر بصورة متكررة من أنها سترد بقوة على أي محاولة جديدة من إسرائيل،
لانتهاك سيادتها أو تنفيذ هجمات على أراضيها.