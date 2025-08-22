قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع
قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن "أي خطأ في الحسابات من جانب العدو في مواجهته لإيران القوية، سيقابل برد حاسم وسريع ومكلف يجعله... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T05:27+0000
2025-08-22T05:27+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_276becb8320b3cc800891a4b0c56d524.jpg
جاء ذلك في رسالة بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة.وقال باكبور في رسالته: "إيران حققت إنجازات عظيمة ومشرفة في صناعة الدفاع نتيجة الإيمان والثقة بالنفس والإبداع والجهد المتواصل لأبناء الشعب المؤمن الثوري".يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.ورغم انتهاء الحرب، إلا أن إيران تحذر بصورة متكررة من أنها سترد بقوة على أي محاولة جديدة من إسرائيل، لانتهاك سيادتها أو تنفيذ هجمات على أراضيها.
https://sarabic.ae/20250820/إيران-تعلن-سقوط-قتلى-ومصابين-جراء-انفجار-ذخائر-من-مخلفات-الحرب-الإسرائيلية-الأخيرة-1103938841.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
قائد الحرس الثوري الإيراني: بلادنا وصلت إلى ذروة قوة الردع

05:27 GMT 22.08.2025
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن "أي خطأ في الحسابات من جانب العدو في مواجهته لإيران القوية، سيقابل برد حاسم وسريع ومكلف يجعله يندم على مغامرته".
جاء ذلك في رسالة بمناسبة "يوم الصناعة الدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة.
وقال باكبور في رسالته: "إيران حققت إنجازات عظيمة ومشرفة في صناعة الدفاع نتيجة الإيمان والثقة بالنفس والإبداع والجهد المتواصل لأبناء الشعب المؤمن الثوري".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وشملت الحرب قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، بأنواع مختلفة من الصواريخ البالستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة، بينما قصفت إسرائيل عددا من "الأهداف الحيوية" في إيران.

ورغم انتهاء الحرب، إلا أن إيران تحذر بصورة متكررة من أنها سترد بقوة على أي محاولة جديدة من إسرائيل، لانتهاك سيادتها أو تنفيذ هجمات على أراضيها.
