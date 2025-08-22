عربي
https://sarabic.ae/20250822/كازاخستان-تؤكد-أن-نقل-نفطها-عبر-خط-أنابيب-دروجبا-يسير-بشكل-طبيعي-1104033091.html
كازاخستان تؤكد أن نقل نفطها عبر خط أنابيب "دروجبا" يسير بشكل طبيعي
كازاخستان تؤكد أن نقل نفطها عبر خط أنابيب "دروجبا" يسير بشكل طبيعي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن نقل النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب "دروجبا"، يسير بشكل طبيعي دون أي قيود.
2025-08-22T12:47+0000
2025-08-22T12:47+0000
روسيا
العالم
كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098645405_0:4:1616:913_1920x0_80_0_0_45077c91153e235883c75c9e202c44e8.jpg
وقال مصدر رسمي في وزارة الطاقة الكازاخستانية، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما يدور من حديث عن تعليق إمدادات النفط إلى سلوفاكيا عبر هذا الخط: "وفقًا للمعلومات المتوفرة، يسير نقل النفط الكازاخستاني (عبر خط الأنابيب المحدد - دروجبا)، بشكل طبيعي حاليًا دون أي قيود على استلام النفط من الناقلين".وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، أعلنت في وقت سابق، عن تعرض خط أنابيب "دروجبا" النفطي لهجوم جديد، وقالت إنه من المتوقع توقف ضخ النفط قريبًا على هذا الخط.وصرح وزير الخارجية السلوفاكية، يوراي بلانار، بأن التهديد الذي يتعرض له أمن الطاقة في البلاد أمر غير مقبول. ووفقًا لوزارة الخارجية السلوفاكية، فإن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على خط" دروجبا"، سيكون له تأثير كبير على إمدادات النفط إلى سلوفاكيا.وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط. وطالبت الدولتان بضمانات لأمن الإمدادات.ونشرت وزارة الخارجية السلوفاكية الرسالة، ووقّعها كل من وزير الخارجية السلوفاكي يواري بلانار، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو، مخاطبان بنص الرسالة المفوضة الأوروبية كايا كالاس، والمفوض الأوروبي دان يورغنسن.وتوقف الضخ عبر المسار الشمالي منه إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئيا ليصل إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك.وعلى عكس معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حافظت سلوفاكيا وجارتها هنغاريا، على اعتمادهما على الطاقة الروسية، وتحصلان على معظم نفطهما الخام عبر خط أنابيب "دروجبا".ويعتبر خط أنابيب" دروجبا" أكبر شريان رئيسي لنقل النفط الروسي و(الكازاخستاني) عبر أوروپا.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف
https://sarabic.ae/20250822/المجر-هجمات-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-أمر-غير-مقبول-1104025848.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098645405_99:0:1535:1077_1920x0_80_0_0_0492e707f4c0f9c428fc9352402a852d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, كازاخستان
روسيا, العالم, كازاخستان

كازاخستان تؤكد أن نقل نفطها عبر خط أنابيب "دروجبا" يسير بشكل طبيعي

12:47 GMT 22.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau أنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau
تابعنا عبر
أكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن نقل النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب "دروجبا"، يسير بشكل طبيعي دون أي قيود.
وقال مصدر رسمي في وزارة الطاقة الكازاخستانية، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما يدور من حديث عن تعليق إمدادات النفط إلى سلوفاكيا عبر هذا الخط: "وفقًا للمعلومات المتوفرة، يسير نقل النفط الكازاخستاني (عبر خط الأنابيب المحدد - دروجبا)، بشكل طبيعي حاليًا دون أي قيود على استلام النفط من الناقلين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت شركة "ترانس بترول"، المشغلة لخطوط الأنابيب السلوفاكية، تعليق إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى سلوفاكيا، يوم 21 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، أعلنت في وقت سابق، عن تعرض خط أنابيب "دروجبا" النفطي لهجوم جديد، وقالت إنه من المتوقع توقف ضخ النفط قريبًا على هذا الخط.
وصرح وزير الخارجية السلوفاكية، يوراي بلانار، بأن التهديد الذي يتعرض له أمن الطاقة في البلاد أمر غير مقبول. ووفقًا لوزارة الخارجية السلوفاكية، فإن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على خط" دروجبا"، سيكون له تأثير كبير على إمدادات النفط إلى سلوفاكيا.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
المجر: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي أمر غير مقبول
10:30 GMT
وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط. وطالبت الدولتان بضمانات لأمن الإمدادات.
ونشرت وزارة الخارجية السلوفاكية الرسالة، ووقّعها كل من وزير الخارجية السلوفاكي يواري بلانار، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو، مخاطبان بنص الرسالة المفوضة الأوروبية كايا كالاس، والمفوض الأوروبي دان يورغنسن.
ويذكر أن خط أنابيب "دروجبا" يعد أحد أكبر أنظمة نقل النفط عالميا، حيث ينقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر مسارين رئيسيين.
وتوقف الضخ عبر المسار الشمالي منه إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئيا ليصل إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك.
وعلى عكس معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حافظت سلوفاكيا وجارتها هنغاريا، على اعتمادهما على الطاقة الروسية، وتحصلان على معظم نفطهما الخام عبر خط أنابيب "دروجبا".
ويعتبر خط أنابيب" دروجبا" أكبر شريان رئيسي لنقل النفط الروسي و(الكازاخستاني) عبر أوروپا.
سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف
