كازاخستان تؤكد أن نقل نفطها عبر خط أنابيب "دروجبا" يسير بشكل طبيعي

أكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن نقل النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب "دروجبا"، يسير بشكل طبيعي دون أي قيود. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مصدر رسمي في وزارة الطاقة الكازاخستانية، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما يدور من حديث عن تعليق إمدادات النفط إلى سلوفاكيا عبر هذا الخط: "وفقًا للمعلومات المتوفرة، يسير نقل النفط الكازاخستاني (عبر خط الأنابيب المحدد - دروجبا)، بشكل طبيعي حاليًا دون أي قيود على استلام النفط من الناقلين".وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، أعلنت في وقت سابق، عن تعرض خط أنابيب "دروجبا" النفطي لهجوم جديد، وقالت إنه من المتوقع توقف ضخ النفط قريبًا على هذا الخط.وصرح وزير الخارجية السلوفاكية، يوراي بلانار، بأن التهديد الذي يتعرض له أمن الطاقة في البلاد أمر غير مقبول. ووفقًا لوزارة الخارجية السلوفاكية، فإن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على خط" دروجبا"، سيكون له تأثير كبير على إمدادات النفط إلى سلوفاكيا.وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط. وطالبت الدولتان بضمانات لأمن الإمدادات.ونشرت وزارة الخارجية السلوفاكية الرسالة، ووقّعها كل من وزير الخارجية السلوفاكي يواري بلانار، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو، مخاطبان بنص الرسالة المفوضة الأوروبية كايا كالاس، والمفوض الأوروبي دان يورغنسن.وتوقف الضخ عبر المسار الشمالي منه إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما ما زال المسار الجنوبي عبر أوكرانيا يعمل جزئيا ليصل إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك.وعلى عكس معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حافظت سلوفاكيا وجارتها هنغاريا، على اعتمادهما على الطاقة الروسية، وتحصلان على معظم نفطهما الخام عبر خط أنابيب "دروجبا".ويعتبر خط أنابيب" دروجبا" أكبر شريان رئيسي لنقل النفط الروسي و(الكازاخستاني) عبر أوروپا.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييف

