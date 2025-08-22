https://sarabic.ae/20250822/محكمة-بولونيا-تؤيد-الاحتجاز-الأولي-لأوكراني-متورط-في-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-1104044718.html
محكمة بولونيا تؤيد الاحتجاز الأولي لأوكراني متورط في تفجير أنابيب "التيار الشمالي"
أيدت محكمة استئناف بولونيا احتجاز الأوكراني البالغ من العمر49 عاما، والذي أُلقي القبض عليه أمس الخميس، وكان قد وصل إلى إيطاليا مع زوجته وأطفاله لقضاء عطلة، حيث...
وكانت قوات الشرطة الإيطالية قد اعتقلت، يوم أمس، بناء على طلب من مكتب المدعي العام الألماني، في مقاطعة ريميني المواطن الأوكراني، الذي يشتبه في أنه عمل كمنسق للتخريب على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي) في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.وسافر الأوكراني إلى الخارج عدة مرات منذ خريف عام 2023، وكان يحمل جوازي سفر أجنبيين، حسبما ذكرته مجلة "Spiegel"، التي أشارت إلى أنه كان خريج جامعة تدرب ضباط المخابرات.وأفادت حينها شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغلة خط أنابيب نورد ستريم، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي دعوى قضائية بتهمة الإرهاب الدولي.وصرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا طلبت مرارا بيانات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلقَها قط.رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
أيدت محكمة استئناف بولونيا احتجاز الأوكراني البالغ من العمر49 عاما، والذي أُلقي القبض عليه أمس الخميس، وكان قد وصل إلى إيطاليا مع زوجته وأطفاله لقضاء عطلة، حيث أقاموا في منزل في سان كليمنتي (ريميني).
وكانت قوات الشرطة الإيطالية قد اعتقلت، يوم أمس، بناء على طلب من مكتب المدعي العام الألماني، في مقاطعة ريميني المواطن الأوكراني، الذي يشتبه في أنه عمل كمنسق للتخريب على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي) في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.
وسافر الأوكراني إلى الخارج عدة مرات منذ خريف عام 2023، وكان يحمل جوازي سفر أجنبيين، حسبما ذكرته مجلة "Spiegel"، التي أشارت إلى أنه كان خريج جامعة تدرب ضباط المخابرات.
يذكر أن الانفجارات وقعت على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسيين إلى أوروبا - "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" - في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المتعمد.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغلة خط أنابيب نورد ستريم، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي دعوى قضائية بتهمة الإرهاب الدولي.
وصرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا طلبت مرارا بيانات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلقَها قط.