عربي
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مصدر: القوات الروسية تسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من كوبيانسك
مصدر: القوات الروسية تسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري أندريي ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أكد الخبير العسكري أندريي ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.
وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".

وأشار ماروتشكو إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من الطريق السريع بطول كيلومتر واحد.

ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
