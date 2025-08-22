https://sarabic.ae/20250822/مصدر-القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-عسكرية-أوكرانية-بالقرب-من-كوبيانسك-1104014852.html
مصدر: القوات الروسية تسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من كوبيانسك
مصدر: القوات الروسية تسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T04:32+0000
2025-08-22T04:32+0000
2025-08-22T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندر-شولتينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103981710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147282e649b09dc1b370f287ab1c8270.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مصدر: القوات الروسية تسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من كوبيانسك
أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.
وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".
وأشار ماروتشكو إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من الطريق السريع بطول كيلومتر واحد.
ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.