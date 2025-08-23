https://sarabic.ae/20250823/أرسنال-يتعاقد-مع-إيبيريتشي-إيزي-قادما-من-كريستال-بالاس-1104073636.html

أرسنال يتعاقد مع إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده الرسمي مع النجم إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس، في صفقة بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكد النادي، عبر موقعه الإلكتروني، أن إيزي، الذي سيرتدي القميص رقم 10، وقع عقدا طويل الأمد، ليصبح أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا. ويأتي انضمام إيزي بعد تألقه اللافت مع كريستال بالاس في الموسم الماضي، حيث جذب أنظار عدة أندية كبرى تنافست للحصول على خدماته. وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد أعلن، يوليو/تموز الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل عقده الاحترافي الأول مع النادي. ومن جهته، عبر كاميرون إسماعيل، البالغ من العمر 18 عاما، عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي. وأضاف قائلا: "نشأت في إزلنغتون، حيث أرى جماهير أرسنال دائما وأسمع أناشيد الفريق"، متابعا: يشار إلى أن كاميرون إسماعيل ولد ونشأ في حي "إزلنغتون" القريب من ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وانضم إلى أكاديمية أرسنال في العام 2021، حيث تدرج في الفئات السنية حتى حصل على الفرصة الأولى للاحتراف.تم استدعاء إسماعيل إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عاما، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة حتى الآن. وشارك إسماعيل أساسيا مع فريق أرسنال تحت 18 عاما، في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الفئة، خلال الموسم الماضي، كما لعب عدة مواجهات مع فريق تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.

