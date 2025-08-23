عربي
أمساليوم
بث مباشر
أرسنال يتعاقد مع إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس
أرسنال يتعاقد مع إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس
سبوتنيك عربي
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده الرسمي مع النجم إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس، في صفقة بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
أرسنال يتعاقد مع إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس

20:45 GMT 23.08.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
نادي أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده الرسمي مع النجم إيبيريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس، في صفقة بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد النادي، عبر موقعه الإلكتروني، أن إيزي، الذي سيرتدي القميص رقم 10، وقع عقدا طويل الأمد، ليصبح أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا.
وأشار بيان أرسنال إلى أن اللاعب الشاب سيبدأ التدرب مع زملائه الجدد عقب مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.
ويأتي انضمام إيزي بعد تألقه اللافت مع كريستال بالاس في الموسم الماضي، حيث جذب أنظار عدة أندية كبرى تنافست للحصول على خدماته.
أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مجتمع
موهبة مصرية جديدة توقع على عقد احترافي مع أرسنال الإنجليزي
15 يوليو, 15:51 GMT
وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد أعلن، يوليو/تموز الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل عقده الاحترافي الأول مع النادي.
وأكد أرسنال عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون قد وقع على عقد احترافي مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني في ديسمبر/كانون الأول 2021.
ومن جهته، عبر كاميرون إسماعيل، البالغ من العمر 18 عاما، عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".
وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي.
قال إسماعيل في حديثه لموقع أرسنال الرسمي: "هذا يوم مهم، يوم حلمت به منذ زمن طويل. إنها لحظة فخر كبيرة لي، خاصة كونه ناديَّ المفضل منذ الطفولة".
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
مجتمع
آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي... فيديو
2 فبراير, 19:20 GMT
وأضاف قائلا: "نشأت في إزلنغتون، حيث أرى جماهير أرسنال دائما وأسمع أناشيد الفريق"، متابعا:
"الآن، أصبحت جزءا من هذا التاريخ، وأبذل كل جهدي لتحقيق المزيد".
يشار إلى أن كاميرون إسماعيل ولد ونشأ في حي "إزلنغتون" القريب من ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وانضم إلى أكاديمية أرسنال في العام 2021، حيث تدرج في الفئات السنية حتى حصل على الفرصة الأولى للاحتراف.
تم استدعاء إسماعيل إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عاما، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة حتى الآن.
وشارك إسماعيل أساسيا مع فريق أرسنال تحت 18 عاما، في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الفئة، خلال الموسم الماضي، كما لعب عدة مواجهات مع فريق تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.
