لافروف ينعى المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" ويشيد بإرثه المهني
23.08.2025
لافروف ينعى المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" ويشيد بإرثه المهني
نعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، كيريل فيشينسكي، الذي وافته المنية اليوم السبت، مشيدا بعمله المتميز كصحفي وشخصية عامة.
وجاء في رسالة تعزية لافروف التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك": "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة كيريل فاليريفيتش. لقد رحل عنا رجل شجاع ومخلص، صحفي وشخصية عامة بارزة، مخلص لمهنته وملتزم بقناعاته".
وأضاف لافروف أن فيشينسكي "كان من أوائل من تعرضوا لقسوة قمع نظام كييف. حتى فترة سجنه في أوكرانيا لم تكسر عزيمته أو تجعله يخون مبادئه".
وتوفي كيريل فيشينسكي، اليوم السبت، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ولد فيشينسكي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك في عام 1967، حيث بدأ مسيرته الصحفية عام 1996. وعقب الانقلاب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2014، أصبح رئيسًا لوكالة "ريا نوفوستي" في أوكرانيا.
وفي أيلول/سبتمبر 2015، حصل فيشينسكي على الجنسية الروسية مع الاحتفاظ بجنسيته الأوكرانية. وفي عام 2018 اعتقلته السلطات الأوكرانية عقب عملية تفتيش لمكتب "ريا نوفوستي" في أوكرانيا، وواجه تهمًا ملفقة تتعلق بـ "الخيانة العظمى" سبب انتقاده حملة القمع التي أعقبت الانقلاب على حرية التعبير في أوكرانيا.
وأثار اعتقال فيشينسكي احتجاجات الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرتي احتجاج لكييف في هذا الشأن. كما أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة اعتقال فيشينسكي خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل، التي تعهدت بالتحدث في هذا الشأن مع الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو (المدرج من قبل هيئة الرقابة المالية الروسية في قائمة الأشخاص المتورطين بأنشطة متطرفة أو إرهاب).
وبعد أكثر من 15 شهرًا، أُطلق سراح فيشينسكي في إطار عملية لتبادل السجناء في أيلول/سبتمبر 2019.
وأشاد المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، دميتري كيسيليوف، بالصحفي كيريل فيشينسكي، قائلًا إنه "صحفي موهوب وعانى من وحشية النازية الأوكرانية".
وقال كيسيليوف: "لمجرد تعاونه مع مكتب التحرير التابع لنا، أُلقي في السجن، حيث أمضى 15 شهرًا في ظروف تضاهي التعذيب"، معتبرًا أنه كان مثالًا لأفضل المعايير المهنية والإنسانية.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا 24" أن وفاة فيشينسكي "خسارة فادحة للصحافة العالمية، لقد كان مقاتلًا أصيلًا وحقيقيًا من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وقدمت زاخاروفا التعازي لعائلة الصحفي الراحل، موضحة أنه رغم اعتقاله في سجون كييف، لكنه وجد القوة بعد إطلاق سراحه لمواصلة القتال من أجل الآخرين.
ووصفت زاخاروفا فيشينسكي بـ "البطل الحقيقي"، مؤكدة أنه "قدم الكثير من أجل الصحافة ولم ينكسر في زنزانات نظام كييف".
بدوره، أعرب فاليري فادييف، رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي كان فيشينسكي أحد أعضائه، عن تعازيه في وفاة الصحفي البارز والناشط في مجال حقوق الإنسان قائلًا إنه كان "رجلًا شجاعًا للغاية".
وقال فادييف، على قناة المجلس بتطبيق "تلغرام": "الأشهر الطويلة التي قضاها في أحد السجون الأوكرانية، حيث انتهى به المطاف إلى عمله الصادق كصحفي، لم تكسره، ولم يعقد أي صفقات مع نظام كييف وانتظر حتى عودته إلى وطنه نتيجة للتبادل في عام 2019".