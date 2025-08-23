https://sarabic.ae/20250823/وفاة-المدير-التنفيذي-لمجموعة-روسيا-سيغودنيا-كيريل-فيشينسكي-بعد-صراع-مع-المرض-1104056189.html

وفاة المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" كيريل فيشينسكي بعد صراع مع المرض

وفاة المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" كيريل فيشينسكي بعد صراع مع المرض

سبوتنيك عربي

توفي اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو، الصحفي كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، وعضو مجلس... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T09:28+0000

2025-08-23T09:28+0000

2025-08-23T09:28+0000

وكالة "روسيا سيغودنيا"

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104055867_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_35e19fcb51726a05dde42f227c75d8a2.jpg

وكتبت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة ""روسيا سيغودنيا"، في منشور عبر قناتها على "تلغرام": "توفي الصحفي كيريل فيشينسكي. رجل شجاع قضى فترة سجنه في سبيل قيمه وقيمنا في سجن أوكراني، قويًا وصامدًا. كان مريضًا بثبات. ملكوت السموات يا عزيزي..".وفي عام 2018، سجنت السلطات الأوكرانية، فيشينسكي بسبب معتقداته، بهدف مبادلته لاحقا بالمخرج السينمائي المسجون أوليغ سينتسوف.وتم الإفراج عن فيشينسكي عام 2019، في إطار عملية تبادل روسية – أوكرانية، وكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دورًا رئيسيًا في إطلاق سراحه، ليواصل فيشينسكي بعد ذلك نشاطه الإعلامي والصحفي حتى وفاته.سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا

https://sarabic.ae/20250610/كيسيليوف-حول-حادثة-أسرة-مدير-روسيا-سيغودنيا-في-ألمانيا-برلين-تنزلق-نحو-الحرب-مع-روسيا-1101529459.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وكالة "روسيا سيغودنيا", العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, موسكو