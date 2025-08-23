عربي
وفاة المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" كيريل فيشينسكي بعد صراع مع المرض
وفاة المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" كيريل فيشينسكي بعد صراع مع المرض

الصحفي والمدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وعضو مجلس حقوق الإنسان كيريل فيشينسكي
توفي اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو، الصحفي كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، وعضو مجلس حقوق الإنسان، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتبت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة ""روسيا سيغودنيا"، في منشور عبر قناتها على "تلغرام": "توفي الصحفي كيريل فيشينسكي. رجل شجاع قضى فترة سجنه في سبيل قيمه وقيمنا في سجن أوكراني، قويًا وصامدًا. كان مريضًا بثبات. ملكوت السموات يا عزيزي..".

ووُلد فيشينسكي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وعبّر طوال حياته عن معتقداته بصراحة، داعمًا الحق في الحفاظ على الهوية الروسية بين الأوكرانيين، رغم الضغوط والاضطهاد.

وفي عام 2018، سجنت السلطات الأوكرانية، فيشينسكي بسبب معتقداته، بهدف مبادلته لاحقا بالمخرج السينمائي المسجون أوليغ سينتسوف.
وتم الإفراج عن فيشينسكي عام 2019، في إطار عملية تبادل روسية – أوكرانية، وكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دورًا رئيسيًا في إطلاق سراحه، ليواصل فيشينسكي بعد ذلك نشاطه الإعلامي والصحفي حتى وفاته.
سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا
