والد إيلون ماسك: موسكو أروع مدينة في العالم دون أدنى شك

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
وأضاف إيرول ماسك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "موسكو، بلا شك، أروع مدينة في العالم".وفي يونيو/ حزيران الماضي، حضر إيرول ماسك، منتدى "المستقبل 2050" في العاصمة موسكو، حيث وصف روسيا بأنها من أفضل دول العالم، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل المثير للإعجاب.وأجاب إيرول ماسك، ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا وأمريكا، سيدركون يومًا ما أنه بإمكان عودة بلادهما أصدقاء: "أقول ذلك".
والد إيلون ماسك: موسكو أروع مدينة في العالم دون أدنى شك

23.08.2025
صرح إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، بأن موسكو "أكثر إثارة للإعجاب" من باريس أو لندن، وأن العاصمة الأمريكية واشنطن، تمتلك فقط "قليلًا" مما تمتلكه موسكو.
وأضاف إيرول ماسك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "موسكو، بلا شك، أروع مدينة في العالم".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حضر إيرول ماسك، منتدى "المستقبل 2050" في العاصمة موسكو، حيث وصف روسيا بأنها من أفضل دول العالم، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل المثير للإعجاب.
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
إيلون ماسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفكيك التكتل
2 أغسطس, 01:24 GMT

وكان إيرول ماسك، صرح خلال الشهر الجاري، بأنه يعتقد بأن روسيا وأمريكا، يمكنهما تطوير علاقات ودّية من جديد.

وأجاب إيرول ماسك، ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا وأمريكا، سيدركون يومًا ما أنه بإمكان عودة بلادهما أصدقاء: "أقول ذلك".
