والد إيلون ماسك: موسكو أروع مدينة في العالم دون أدنى شك
والد إيلون ماسك: موسكو أروع مدينة في العالم دون أدنى شك
صرح إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، بأن موسكو "أكثر إثارة للإعجاب" من باريس أو لندن، وأن العاصمة الأمريكية واشنطن، تمتلك فقط "قليلًا" مما
وأضاف إيرول ماسك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "موسكو، بلا شك، أروع مدينة في العالم".وفي يونيو/ حزيران الماضي، حضر إيرول ماسك، منتدى "المستقبل 2050" في العاصمة موسكو، حيث وصف روسيا بأنها من أفضل دول العالم، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل المثير للإعجاب.وأجاب إيرول ماسك، ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا وأمريكا، سيدركون يومًا ما أنه بإمكان عودة بلادهما أصدقاء: "أقول ذلك".
