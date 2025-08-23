عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد فشل محاولاته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد فشل محاولاته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد فشل محاولاته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب استقالته بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب معارضة داخل الحكومة.
وقال فيلدكامب في تصريحات نقلتها قناة NOS الهولندية: "لقد واجهت مقاومة داخل مجلس الوزراء تجاه إجراءات إضافية فرضتها الأحداث في غزة والضفة الغربية... سأقدم استقالتي".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
متحدث الأونروا: إعلان المجاعة في غزة صرخة حاسمة في وجه عملية التجويع الإسرائيلية الممنهجة
أمس, 13:31 GMT
وأوضح الوزير أنه يشعر بأنه مقيد في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيراً إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معرباً عن شكوكه في حدوث أي تغيير خلال الأشهر المقبلة.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت سابقاً بأن الثقة بوزير الخارجية داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.
يُذكر أن فيلدكامب كان قد تعهّد، عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.
ووفقاً للقناة، فإن وزراء من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC)، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، قرروا أيضاً الانسحاب من الحكومة بعد استقالته.
وكان الوزير قد صرّح، يوم الخميس، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام في يوليو/تموز الماضي الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما".
ووقعت هولندا مع 21 دولة، الخميس، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.
وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".
وفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بالمجاعة في قطاع غزة.
ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.
