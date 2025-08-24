البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكرت الصحيفة: "يخطط البنتاغون منذ أسابيع لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الجريمة والتشرد والمهاجرين غير الشرعيين... وتتضمن الخطة عدة خيارات، بما في ذلك تعبئة ما لا يقل عن عدة آلاف من أفراد الحرس الوطني... كما يجري مناقشة استخدام القوات العاملة".وفي الأسبوع الماضي، أعلن صاحب البيت الأبيض عن عدة إجراءات لمكافحة الجريمة في واشنطن:وأكد مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، أنه سيتم تزويد الحرس الوطني بالأسلحة لاستعادة النظام.
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو لمكافحة الجريمة.
وذكرت الصحيفة: "يخطط البنتاغون منذ أسابيع لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الجريمة والتشرد والمهاجرين غير الشرعيين... وتتضمن الخطة عدة خيارات، بما في ذلك تعبئة ما لا يقل عن عدة آلاف من أفراد الحرس الوطني... كما يجري مناقشة استخدام القوات العاملة".

في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتبع خطى العاصمة الأمريكية في إعادة النظام إلى مدن ليبرالية أخرى في البلاد، مثل نيويورك ولوس أنجلوس.

احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
واشنطن العاصمة تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب السيطرة على شرطة المدينة
16 أغسطس, 00:58 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أعلن صاحب البيت الأبيض عن عدة إجراءات لمكافحة الجريمة في واشنطن:
ستخضع الشرطة المحلية للسيطرة المباشرة للحكومة الفيدرالية.
وقد أرسلت قوات الحرس الوطني إلى العاصمة.
وقد تُرسل القوات المسلحة أيضًا إلى هناك إذا لزم الأمر.
وفقا لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل الحرس الوطني إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، وسيبقى هناك طالما طلب رئيس الدولة ذلك.
وأكد مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، أنه سيتم تزويد الحرس الوطني بالأسلحة لاستعادة النظام.
