https://sarabic.ae/20250824/البنتاغون-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-شيكاغو-1104075354.html
البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو
البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو لمكافحة الجريمة. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T04:14+0000
2025-08-24T04:14+0000
2025-08-24T04:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_0:24:2049:1176_1920x0_80_0_0_fc993c891ae95aa6aee841fdb38b7b24.jpg
وذكرت الصحيفة: "يخطط البنتاغون منذ أسابيع لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الجريمة والتشرد والمهاجرين غير الشرعيين... وتتضمن الخطة عدة خيارات، بما في ذلك تعبئة ما لا يقل عن عدة آلاف من أفراد الحرس الوطني... كما يجري مناقشة استخدام القوات العاملة".وفي الأسبوع الماضي، أعلن صاحب البيت الأبيض عن عدة إجراءات لمكافحة الجريمة في واشنطن:وأكد مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، أنه سيتم تزويد الحرس الوطني بالأسلحة لاستعادة النظام.
https://sarabic.ae/20250816/واشنطن-العاصمة-تقاضي-الحكومة-الفيدرالية-بسبب-السيطرة-على-شرطة-المدينة-1103804285.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_224:0:1823:1199_1920x0_80_0_0_e80c33814c65622796e3f6776ba707bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن البنتاغون يخطط لإرسال قوات إلى شيكاغو لمكافحة الجريمة.
وذكرت الصحيفة: "يخطط البنتاغون منذ أسابيع لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الجريمة والتشرد والمهاجرين غير الشرعيين... وتتضمن الخطة عدة خيارات، بما في ذلك تعبئة ما لا يقل عن عدة آلاف من أفراد الحرس الوطني... كما يجري مناقشة استخدام القوات العاملة".
في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتبع خطى العاصمة الأمريكية في إعادة النظام إلى مدن ليبرالية أخرى في البلاد، مثل نيويورك ولوس أنجلوس.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن صاحب البيت الأبيض عن عدة إجراءات لمكافحة الجريمة في واشنطن:
ستخضع الشرطة المحلية للسيطرة المباشرة للحكومة الفيدرالية.
وقد أرسلت قوات الحرس الوطني إلى العاصمة.
وقد تُرسل القوات المسلحة أيضًا إلى هناك إذا لزم الأمر.
وفقا لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل الحرس الوطني إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، وسيبقى هناك طالما طلب رئيس الدولة ذلك.
وأكد مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، أنه سيتم تزويد الحرس الوطني بالأسلحة لاستعادة النظام.