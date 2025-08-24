https://sarabic.ae/20250824/المبعوث-الأمريكي-يدعو-السوريين-للتفكير-في-بدائل-للنظام-المركزي-الشديد-1104088848.html

المبعوث الأمريكي يدعو السوريين للتفكير في بدائل "للنظام المركزي الشديد"

أكد المبعوث الأمريكي، توماس باراك، أن على السوريين استكشاف "بدائل للنظام المركزي المتشدد" في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة أمريكية تصريحات باراك التي أوضح فيها أن الهدف ليس بالضرورة إقامة نظام فيدرالي كامل، بل تبني صيغة متوازنة تتيح لجميع المكونات السورية الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية، بعيدا عن التهديدات الأيديولوجية أو التطرف الديني.وأشار باراك إلى أن النقاشات السياسية المتزايدة تعكس حاجة ملحة لإيجاد حلول واقعية وعملية لتعزيز الاستقرار في سوريا.وكان باراك قد نفى، الاثنين الماضي، توجيه بلاده تهديدات إلى لبنان، بشأن نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة "سيصب في مصلحة الشيعة في لبنان".جاءت تصريحات باراك، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بقصر بعبدا، قال خلالها: "ليس هناك تهديدات بشأن نزح سلاح "حزب الله" فهي عملية لبنانية.. الجميع يتعاون، وما نحاول أن نقوم به هو التواصل مع الجميع.. نحن لسنا بصدد تهديد أي طرف.. لم يكن هناك مقترح أمريكي لإسرائيل لنزح سلاح "حزب الله". نحن نناقش الأمر مع الحكومة اللبنانية".في سياق متصل، لفت باراك إلى أن "الخطوة المقبلة بشأن لبنان تتطلّب مشاركة إسرائيل إلى جانب وضع خطة شاملة للازدهار والتعافي، وإعادة الإعمار لا تقتصر فقط على الجنوب".وأضاف المبعوث الأمريكي: "لا نسعى لأي اتفاق جديد في لبنان، بل لتطبيق وقف إطلاق النار (بين حزب الله وإسرائيل)، الذي أُقرّ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

