عربي
"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟
"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟
أعلنت مجموعة فصائل محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، انضواءها تحت مظلة "الحرس الوطني"، في خطوة قالت إنها "تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية في... 24.08.2025
وأكدت العديد من الفصائل المسلحة في السويداء، في بيانات مصورة، اندماجها ضمن "جيش موحد"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تشكيل قوّة منظّمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد"، وفقا للبيانات.وأضافت: "نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة والتزامنا المطلق بالمهام الدفاعية الموكلة إلينا بالتعاون مع كافة القوات الرديفة ونجدد العهد والميثاق على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الجبل"، بحسب شبكة "السويداء 24".اندماج عسكري يعكس واقعا أمنيا جديداوأشار مصدر من إحدى الفصائل في السويداء، إلى أن اندماج فصيله "يعكس استجابة عملية للواقع الأمني الجديد في المحافظة، الذي تميز بفراغ أمني كبير بعد سقوط النظام السابق، وانتشار واسع للسلاح العشوائي، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة أو استهداف من قبل التنظيمات المتطرفة المتناثرة في البوادي المحيطة"، بحسب شبكة "راصد".المهام الأساسية للتنظيم الجديدتجدر الإشارة إلى أن السويداء، كانت قد شهدت الشهر الماضي، هجومًا واسعًا شنّه مسلحو العشائر استمر أياما واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، ما أسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
السويداء
أخبار السويداء
"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟

07:51 GMT 24.08.2025
أعلنت مجموعة فصائل محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، انضواءها تحت مظلة "الحرس الوطني"، في خطوة قالت إنها "تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية في المحافظة"، وذلك في تطور مهم جاء بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة من توتر كبير بين فصائل محلية من جهة، وبين الحكومة وفصائل من عشائر البدو من جهة أخرى.
وأكدت العديد من الفصائل المسلحة في السويداء، في بيانات مصورة، اندماجها ضمن "جيش موحد"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تشكيل قوّة منظّمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد"، وفقا للبيانات.

وشددت الفصائل على "الالتزام المطلق بقرارات الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، متمثلة بالشيخ حكمت الهجري"، واعتبارها "الممثل الشرعي والمخوّل بتمثيل الطائفة الدرزية في الجبل".

وأضافت: "نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة والتزامنا المطلق بالمهام الدفاعية الموكلة إلينا بالتعاون مع كافة القوات الرديفة ونجدد العهد والميثاق على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الجبل"، بحسب شبكة "السويداء 24".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"
17 أغسطس, 06:55 GMT

اندماج عسكري يعكس واقعا أمنيا جديدا

وأشار مصدر من إحدى الفصائل في السويداء، إلى أن اندماج فصيله "يعكس استجابة عملية للواقع الأمني الجديد في المحافظة، الذي تميز بفراغ أمني كبير بعد سقوط النظام السابق، وانتشار واسع للسلاح العشوائي، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة أو استهداف من قبل التنظيمات المتطرفة المتناثرة في البوادي المحيطة"، بحسب شبكة "راصد".

المهام الأساسية للتنظيم الجديد

تتمحور المهام الرئيسية للـ"حرس الوطني" حول محاور استراتيجية عدة، يأتي في مقدمتها ضبط الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار في المدن والقرى، ومنع الفلتان الأمني، والتصدي لأي عمليات إجرامية، بحسب البيان.
وتتضمن المهام أيضا، مكافحة التنظيمات المتطرفة، ولا سيما فلول تنظيم "داعش" (المصنف إرهابيا في روسيا وعدد من دول العالم)، والتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية في مجال تبادل المعلومات والعمليات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
ومن المهام أيضا، مهمة حماية الحدود والمناطق البرية مع البادية، لمنع تسلل العناصر المسلحة أو عمليات تهريب السلاح والمخدرات، في تعاون محتمل مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك وسط أنباء عن وجود اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق، الذي نفته الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل "الحرس الوطني" على إضفاء طابع مؤسسي ومنظم على العمل العسكري والأمني في المحافظة، تمهيدًا لدمجه في أي هيكل أمني لدولة مستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن السويداء، كانت قد شهدت الشهر الماضي، هجومًا واسعًا شنّه مسلحو العشائر استمر أياما واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، ما أسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
10 أغسطس, 20:44 GMT

وبدأت الأحداث في محافظة السويداء، على خلفية تعرض أحد أبناء المحافظة للخطف والسلب، لتتطور الأحداث بين أبناء السويداء وبين البدو في المحافظة، على الرغم من أن دمشق أعلنت التدخل بهدف وقف الاشتباكات، إلا أنه تم تسجيل سلسلة واسعة من الانتهاكات التي أكد شهود عيان وتقارير ارتباط منفذي هذه الانتهاكات بالفصائل المنضوية تحت الحكومة السورية، ما زاد التوتر بين سلطات دمشق من جهة والفصائل المحلية والرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز من جهة أخرى، والتي طالبت بحماية دولية.

وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
