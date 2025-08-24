https://sarabic.ae/20250824/الحرس-الوطني-في-السويداء-جنوبي-سوريا-ما-هي-مهامه-وكيف-سينفذها؟--1104078441.html

"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟

"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟

سبوتنيك عربي

أعلنت مجموعة فصائل محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، انضواءها تحت مظلة "الحرس الوطني"، في خطوة قالت إنها "تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية في... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T07:51+0000

2025-08-24T07:51+0000

2025-08-24T07:51+0000

العالم العربي

السويداء

السويداء

أخبار السويداء

دمشق

ريف دمشق

درعا

أخبار درعا

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102837381_16:0:1735:967_1920x0_80_0_0_20b67447626ffe6bcdd9bd6151ec28a9.png

وأكدت العديد من الفصائل المسلحة في السويداء، في بيانات مصورة، اندماجها ضمن "جيش موحد"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تشكيل قوّة منظّمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد"، وفقا للبيانات.وأضافت: "نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة والتزامنا المطلق بالمهام الدفاعية الموكلة إلينا بالتعاون مع كافة القوات الرديفة ونجدد العهد والميثاق على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الجبل"، بحسب شبكة "السويداء 24".اندماج عسكري يعكس واقعا أمنيا جديداوأشار مصدر من إحدى الفصائل في السويداء، إلى أن اندماج فصيله "يعكس استجابة عملية للواقع الأمني الجديد في المحافظة، الذي تميز بفراغ أمني كبير بعد سقوط النظام السابق، وانتشار واسع للسلاح العشوائي، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة أو استهداف من قبل التنظيمات المتطرفة المتناثرة في البوادي المحيطة"، بحسب شبكة "راصد".المهام الأساسية للتنظيم الجديدتجدر الإشارة إلى أن السويداء، كانت قد شهدت الشهر الماضي، هجومًا واسعًا شنّه مسلحو العشائر استمر أياما واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، ما أسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

https://sarabic.ae/20250817/احتجاجات-السويداء-تضع-سوريا-أمام-منعطف-جديد-ودمشق-تؤكد-التقسيم-مستحيل-1103838087.html

https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html

السويداء

أخبار السويداء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السويداء, السويداء, أخبار السويداء, دمشق, ريف دمشق, درعا, أخبار درعا, أخبار سوريا اليوم