"ليست ديمقراطية أو حقوق إنسان".. خامنئي يوضح السبب الحقيقي لعداء أمريكا لإيران
"ليست ديمقراطية أو حقوق إنسان".. خامنئي يوضح السبب الحقيقي لعداء أمريكا لإيران
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "الشعب الإيراني لن يقبل أبدا بالمطلب الأمريكي المهين بالانصياع لإملاءاته"، مشددًا على أن "الأعداء أدركوا من...
وأوضح خامنئي، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى رحيل الإمام علي بن موسى الرضا، أن "الوحدة الوطنية هي الدرع المقدس، الذي يحمي البلاد"، داعيًا جميع أبناء الشعب وأصحاب الفكر والمسؤولين إلى "الحفاظ عليها وتعزيزها، والوقوف إلى جانب خَدَمة الوطن، وعلى رأسهم رئيس الدولة (مسعود بزشكيان)"، الذي وصفه بـ"المجتهد".وبيّن المرشد الإيراني، في كلمته، أن "الأمريكيين في الماضي كانوا يخفون سبب العداء الحقيقي لإيران، تحت عناوين مثل مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا المرأة وغيرها، أو يقولون بشكل لائق إنهم يريدون تغيير سلوك إيران، أما الشخص الذي يدير أمريكا اليوم، فقد كشف السبب الحقيقي للعداء مع إيران، قائلًا نريد أن تستمع إيران لأوامرنا، أي أنهم يريدون فعليا أن يخضع الشعب الإيراني والنظام الإسلامي لإملاءاتهم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ووصف خامنئي أولئك الذين يعتقدون أن سبب غضب وعداء أمريكا هو شعارات الشعب الإيراني، بأنهم "من سطحيي النظر"، وأضاف أن "من يقولون لماذا لا تتفاوضون مباشرة مع أمريكا لحل الأمور، أيضا سطحيون، لأن جوهر القضية ليس كذلك، وبظل الهدف الحقيقي لأمريكا من عدائها لإيران، فإن هذه القضايا لا يمكن حلها".وفي حديثه عن "الجرائم" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أكد خامنئي أن "ما يرتكبه الصهاينة من قتل الأطفال جوعا وعطشا وإطلاق النار عليهم أثناء طلب الطعام غير مسبوق في التاريخ البشري"، داعيًا إلى "مواجهة هذه الجرائم عمليا كما يفعل الشعب اليمني"، مجددًا "استعداد الجمهورية الإسلامية لاتخاذ أي إجراء ممكن لدعم هذه القضية".
"ليست ديمقراطية أو حقوق إنسان".. خامنئي يوضح السبب الحقيقي لعداء أمريكا لإيران

11:37 GMT 24.08.2025
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "الشعب الإيراني لن يقبل أبدا بالمطلب الأمريكي المهين بالانصياع لإملاءاته"، مشددًا على أن "الأعداء أدركوا من خلال صمود الشعب ووحدة المسؤولين والقوات المسلحة، أن إيران لا يمكن إخضاعها بالحرب، ولذلك يسعون اليوم لإثارة الخلافات الداخلية".
وأوضح خامنئي، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى رحيل الإمام علي بن موسى الرضا، أن "الوحدة الوطنية هي الدرع المقدس، الذي يحمي البلاد"، داعيًا جميع أبناء الشعب وأصحاب الفكر والمسؤولين إلى "الحفاظ عليها وتعزيزها، والوقوف إلى جانب خَدَمة الوطن، وعلى رأسهم رئيس الدولة (مسعود بزشكيان)"، الذي وصفه بـ"المجتهد".
وبيّن المرشد الإيراني، في كلمته، أن "الأمريكيين في الماضي كانوا يخفون سبب العداء الحقيقي لإيران، تحت عناوين مثل مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا المرأة وغيرها، أو يقولون بشكل لائق إنهم يريدون تغيير سلوك إيران، أما الشخص الذي يدير أمريكا اليوم، فقد كشف السبب الحقيقي للعداء مع إيران، قائلًا نريد أن تستمع إيران لأوامرنا، أي أنهم يريدون فعليا أن يخضع الشعب الإيراني والنظام الإسلامي لإملاءاتهم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
خامنئي: البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد "ذريعة" لمهاجمة إيران
29 يوليو, 10:52 GMT
ووصف خامنئي أولئك الذين يعتقدون أن سبب غضب وعداء أمريكا هو شعارات الشعب الإيراني، بأنهم "من سطحيي النظر"، وأضاف أن "من يقولون لماذا لا تتفاوضون مباشرة مع أمريكا لحل الأمور، أيضا سطحيون، لأن جوهر القضية ليس كذلك، وبظل الهدف الحقيقي لأمريكا من عدائها لإيران، فإن هذه القضايا لا يمكن حلها".
مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
مستشار خامنئي: إذا بدأت أمريكا وإسرائيل جولة جديدة فسنبدأ أخرى تفوق تصورهما
30 يونيو, 17:12 GMT
كما وصف خامنئي، "الأوهام" حول وجود فجوة بين الشعب والنظام بأنها "مجرد تخيلات من الأعداء وعملائهم"، مؤكدًا أن "الإيرانيين أثبتوا في الحرب الأخيرة تلاحمهم القوي مع النظام والقوات المسلحة، وهو ما شكل ضربة قاصمة للمخططات الأمريكية والصهيونية".
وفي حديثه عن "الجرائم" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أكد خامنئي أن "ما يرتكبه الصهاينة من قتل الأطفال جوعا وعطشا وإطلاق النار عليهم أثناء طلب الطعام غير مسبوق في التاريخ البشري"، داعيًا إلى "مواجهة هذه الجرائم عمليا كما يفعل الشعب اليمني"، مجددًا "استعداد الجمهورية الإسلامية لاتخاذ أي إجراء ممكن لدعم هذه القضية".
