https://sarabic.ae/20250824/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-تعليقا-على-استقالة-نظيره-الهولندي-على-أوروبا-أن-تختار-بين-إسرائيل-وحماس-1104094862.html

وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس

وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على استقالة نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، قائلا "على... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T19:10+0000

2025-08-24T19:10+0000

2025-08-24T19:10+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار هولندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg

وصرح ساعر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "كل خطوة ضد إسرائيل تخدم بشكل مباشر المحور الجهادي في الشرق الأوسط".وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن، التقدم باستقالته، بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب معارضة داخل الحكومة.وأوضح فيلدكامب أنه يشعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيرا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معربا عن شكوكه في حدوث أي تغيير، خلال الأشهر المقبلة.وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت سابقًا، بأن الثقة بالوزير فيلدكامب داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.وكان فيلدكامب، قد تعهّد عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.وكان الوزير، قد صرّح الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام، في يوليو/ تموز الماضي، الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما".ووقّعت هولندا مع 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

https://sarabic.ae/20250823/ملك-هولندا-يقبل-استقالة-5-وزراء-و4-مسؤولين-كبار-بعد-أزمة-داخلية-حول-إسرائيل-1104061697.html

https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-سفيرة-هولندا-بعد-قرار-منع-بن-غفير-وسموتريتش-دخول-إلى-لاهاي-1103161664.html

غزة

أخبار هولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار هولندا