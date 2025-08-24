وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-تعليقا-على-استقالة-نظيره-الهولندي-على-أوروبا-أن-تختار-بين-إسرائيل-وحماس-1104094862.html
وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس
وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على استقالة نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، قائلا "على... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T19:10+0000
2025-08-24T19:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار هولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg
وصرح ساعر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "كل خطوة ضد إسرائيل تخدم بشكل مباشر المحور الجهادي في الشرق الأوسط".وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن، التقدم باستقالته، بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب معارضة داخل الحكومة.وأوضح فيلدكامب أنه يشعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيرا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معربا عن شكوكه في حدوث أي تغيير، خلال الأشهر المقبلة.وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت سابقًا، بأن الثقة بالوزير فيلدكامب داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.وكان فيلدكامب، قد تعهّد عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.وكان الوزير، قد صرّح الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام، في يوليو/ تموز الماضي، الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما".ووقّعت هولندا مع 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250823/ملك-هولندا-يقبل-استقالة-5-وزراء-و4-مسؤولين-كبار-بعد-أزمة-داخلية-حول-إسرائيل-1104061697.html
https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-سفيرة-هولندا-بعد-قرار-منع-بن-غفير-وسموتريتش-دخول-إلى-لاهاي-1103161664.html
غزة
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f71cead404f9e0514a2449880c897dd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار هولندا
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار هولندا

وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس

19:10 GMT 24.08.2025
© AP Photoأوضاع المدنيين في قطاع غزة
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على استقالة نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، قائلا "على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس".
وصرح ساعر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "كل خطوة ضد إسرائيل تخدم بشكل مباشر المحور الجهادي في الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن، التقدم باستقالته، بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب معارضة داخل الحكومة.
وزراء الحكومة الهولندية ورئيس الوزراء ديك شوف مع ملك هولندا ويليم ألكسندر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل
أمس, 13:37 GMT

وقال فيلدكامب، في تصريحات نقلتها قناة "إن أو إس" الهولندية: "لقد واجهت مقاومة داخل مجلس الوزراء، تجاه إجراءات إضافية فرضتها الأحداث في غزة والضفة الغربية... سأقدم استقالتي".
وأوضح فيلدكامب أنه يشعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيرا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معربا عن شكوكه في حدوث أي تغيير، خلال الأشهر المقبلة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا بعد قرار منع بن غفير وسموتريتش دخول إلى لاهاي
29 يوليو, 13:31 GMT
وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت سابقًا، بأن الثقة بالوزير فيلدكامب داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.

وكان فيلدكامب، قد تعهّد عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.

ووفقا للتقارير، فإن وزراء من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (إن سي إس)، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، قرروا أيضا الانسحاب من الحكومة بعد استقالته.

وكان الوزير، قد صرّح الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام، في يوليو/ تموز الماضي، الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما".

ووقّعت هولندا مع 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала