وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على استقالة نظيره الهولندي: على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس

وصرح ساعر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "كل خطوة ضد إسرائيل تخدم بشكل مباشر المحور الجهادي في الشرق الأوسط".وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن، التقدم باستقالته، بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب معارضة داخل الحكومة.وأوضح فيلدكامب أنه يشعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيرا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معربا عن شكوكه في حدوث أي تغيير، خلال الأشهر المقبلة.وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت سابقًا، بأن الثقة بالوزير فيلدكامب داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.وكان فيلدكامب، قد تعهّد عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.وكان الوزير، قد صرّح الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام، في يوليو/ تموز الماضي، الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما".ووقّعت هولندا مع 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على استقالة نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، قائلا "على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس".
وصرح ساعر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "كل خطوة ضد إسرائيل تخدم بشكل مباشر المحور الجهادي في الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن، التقدم باستقالته، بعد أن فشل في تمرير مبادراته لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
، بسبب معارضة داخل الحكومة.
وقال فيلدكامب، في تصريحات نقلتها قناة "إن أو إس" الهولندية: "لقد واجهت مقاومة داخل مجلس الوزراء، تجاه إجراءات إضافية فرضتها الأحداث في غزة والضفة الغربية... سأقدم استقالتي".
وأوضح فيلدكامب أنه يشعر بأنه "مقيد" في قدرته على تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية، مشيرا إلى أن زملاءه في الحكومة "غير مستعدين للتعاون"، معربا عن شكوكه في حدوث أي تغيير، خلال الأشهر المقبلة.
وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت سابقًا، بأن الثقة بالوزير فيلدكامب داخل مجلس الوزراء تضررت بشدة بسبب الغموض المحيط باعتماد إجراءات إضافية ضد إسرائيل.
وكان فيلدكامب، قد تعهّد عشية استقالته، بتقديم مقترحات بشأن إجراءات جديدة ضد إسرائيل أمام البرلمان الهولندي، إلا أن مبادراته لم تحظَ بموافقة باقي الوزراء.
ووفقا للتقارير، فإن وزراء من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (إن سي إس)، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، قرروا أيضا الانسحاب من الحكومة بعد استقالته.
وكان الوزير، قد صرّح الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان أمستردام
، في يوليو/ تموز الماضي، الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما".
ووقّعت هولندا مع 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".