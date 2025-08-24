https://sarabic.ae/20250824/وصول-طائرة-تقل-146-عسكريا-روسيا-محررين-من-الأسر-الأوكراني-إلى-مطار-قرب-موسكو-1104093929.html
وصول طائرة تقل 146 عسكريا روسيا محررين من الأسر الأوكراني إلى مطار قرب موسكو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تقل 146 عسكريا روسيا عائدين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حطت رحالها في مطار قرب موسكو. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح المراسل أن "طائرة تقل 146 عسكريا عائدين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، هبطت في أحد المطارات بالقرب من موسكو اليوم الأحد".ونقل العسكريون في البداية إلى بيلاروسيا حيث تلقوا الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وفي روسيا، سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التي تديرها وزارة الدفاع الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا إنسانية للوساطة في التبادل.وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهم
