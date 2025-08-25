https://sarabic.ae/20250825/أول-تعليق-من-الدون-بعد-تعيينه-سفيرا-لكأس-العالم-للرياضات-الإلكترونية-1104120192.html
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو
، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية.
وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.
وفي أول تعليق له عقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، مساء الإثنين، صورا من الحدث، مرفقة بتصريح جاء فيه: "يشرفني أن أكون سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الحدث لم يقتصر على فوز فريق فالكونز، بل كان احتفاء بالشغف والتفاني والوحدة الحقيقية."
وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تُنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة."
وكان قائد فريق "النصر
" السعودي، كريستيانو رونالدو قد توج، الشهر الماضي، بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" في الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2024 - 2025، وذلك بناء على تصويت الجماهير.
ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.
كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.
ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.