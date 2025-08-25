عربي
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
أول تعليق من "الدون" بعد تعيينه سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
أول تعليق من "الدون" بعد تعيينه سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
سبوتنيك عربي
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل... 25.08.2025
2025-08-25T16:14+0000
2025-08-25T16:14+0000
مجتمع
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg
وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية. وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تُنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة."ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.
أول تعليق من "الدون" بعد تعيينه سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

16:14 GMT 25.08.2025
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية.
وفي أول تعليق له عقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، مساء الإثنين، صورا من الحدث، مرفقة بتصريح جاء فيه: "يشرفني أن أكون سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الحدث لم يقتصر على فوز فريق فالكونز، بل كان احتفاء بالشغف والتفاني والوحدة الحقيقية."

وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تُنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة."
وكان قائد فريق "النصر" السعودي، كريستيانو رونالدو قد توج، الشهر الماضي، بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" في الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2024 - 2025، وذلك بناء على تصويت الجماهير.
ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.
كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.
ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.
