https://sarabic.ae/20250825/أول-تعليق-من-الدون-بعد-تعيينه-سفيرا-لكأس-العالم-للرياضات-الإلكترونية-1104120192.html

أول تعليق من "الدون" بعد تعيينه سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

أول تعليق من "الدون" بعد تعيينه سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

سبوتنيك عربي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T16:14+0000

2025-08-25T16:14+0000

2025-08-25T16:14+0000

مجتمع

أخبار السعودية اليوم

البرتغال

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg

وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية. وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تُنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة."ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.

https://sarabic.ae/20250815/رونالدو-يتلقى-ناقة-هدية-من-إعلامي-سعودي-بمناسبة-زواجه-فيديو-1103782254.html

https://sarabic.ae/20250721/هل-يجتمع-كريستيانو-رونالدو-ونجله-في-كأس-العالم-2030-1102892152.html

البرتغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, البرتغال, منوعات