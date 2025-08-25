https://sarabic.ae/20250825/إيران-تقترح-4-إجراءات-بشأن-غزة-في-الاجتماع-الطارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-1104107238.html
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أربعة إجراءات ينبغي على الدول الإسلامية اتخاذها ضد إسرائيل لمعالجة الوضع المتفاقم في قطاع غزة. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
ودعا عراقجي في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة، وهي كما يلي: "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قانونيا في المحاكم الدولية، وأخيرا مواجهة الحكومات التي تدعم إسرائيل بإرسال الأسلحة واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد العدالة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا في مدينة جدة بالسعودية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ57.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
ودعا عراقجي في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة، وهي كما يلي: "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قانونيا في المحاكم الدولية، وأخيرا مواجهة الحكومات التي تدعم إسرائيل بإرسال الأسلحة واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد العدالة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف عراقجي: "غزة ليست مجرد مكان، بل هي رمز للمقاومة والكرامة الإنسانية، واليوم هو وقت الأفعال، ليس مجرد كلام ولا وعود، بل هو وقت اتخاذ إجراءات حاسمة".
وعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا في مدينة جدة بالسعودية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ57.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية
، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.