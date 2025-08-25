إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
سبوتنيك عربي
اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أربعة إجراءات ينبغي على الدول الإسلامية اتخاذها ضد إسرائيل لمعالجة الوضع المتفاقم في قطاع غزة. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T10:41+0000
2025-08-25T10:41+0000
إيران
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
ودعا عراقجي في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة، وهي كما يلي: "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قانونيا في المحاكم الدولية، وأخيرا مواجهة الحكومات التي تدعم إسرائيل بإرسال الأسلحة واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد العدالة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا في مدينة جدة بالسعودية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ57.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أربعة إجراءات ينبغي على الدول الإسلامية اتخاذها ضد إسرائيل لمعالجة الوضع المتفاقم في قطاع غزة.
ودعا عراقجي في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة، وهي كما يلي: "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قانونيا في المحاكم الدولية، وأخيرا مواجهة الحكومات التي تدعم إسرائيل بإرسال الأسلحة واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد العدالة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف عراقجي: "غزة ليست مجرد مكان، بل هي رمز للمقاومة والكرامة الإنسانية، واليوم هو وقت الأفعال، ليس مجرد كلام ولا وعود، بل هو وقت اتخاذ إجراءات حاسمة".
وعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا في مدينة جدة بالسعودية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ57.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
