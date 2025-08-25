https://sarabic.ae/20250825/الخارجية-الإيرانية-مزاعم-ترامب-حول-برنامج-طهران-النووي-ذات-طابع-سياسي-1104128207.html
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي
رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الإيرانية
ترامب
العالم
طهران –سبوتنيك. وقال بقائي، في تغريدة عبر "إكس"، تعليقا على إعادة نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحا سابقا لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، إن ترامب "يتجاهل شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (تولسي غابارد) أمام الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والتي أكدت فيها أن المجتمع الاستخباراتي لا يزال يقيّم أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي".وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته.جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة".وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي
21:40 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 25.08.2025)
