الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي
طهران –سبوتنيك. وقال بقائي، في تغريدة عبر "إكس"، تعليقا على إعادة نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحا سابقا لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، إن ترامب "يتجاهل شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (تولسي غابارد) أمام الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والتي أكدت فيها أن المجتمع الاستخباراتي لا يزال يقيّم أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي".وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته.جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة".وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
الخارجية الإيرانية: مزاعم ترامب حول برنامج طهران النووي ذات طابع سياسي

رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من شهادة مديرة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، التي نفت ذلك، يكشف الطابع السياسي لادعاءاته ضد إيران.
طهران –سبوتنيك. وقال بقائي، في تغريدة عبر "إكس"، تعليقا على إعادة نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحا سابقا لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، إن ترامب "يتجاهل شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (تولسي غابارد) أمام الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والتي أكدت فيها أن المجتمع الاستخباراتي لا يزال يقيّم أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي".
وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
10:41 GMT
جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة".
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
