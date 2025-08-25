https://sarabic.ae/20250825/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-37-مسيرة-أوكرانية-خلال-الساعات-القليلة-الماضية-1104128453.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 37 مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية
سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: ""في 26 أغسطس/ آب من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 37 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت الوزارة أنه تم تدمير "تسع طائرات فوق منطقة بريانسك، وثماني طائرات فوق منطقة روستوف، وست طائرات فوق منطقة بيلغورود، وأربع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك والبحر الأسود، وثلاث طائرات فوق منطقة أوريول، واثنتين فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة كالوغا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: ""في 26 أغسطس/ آب من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 37 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير "تسع طائرات فوق منطقة بريانسك
، وثماني طائرات فوق منطقة روستوف، وست طائرات فوق منطقة بيلغورود، وأربع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك والبحر الأسود، وثلاث طائرات فوق منطقة أوريول، واثنتين فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة كالوغا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.