الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا
الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي يمثلان العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم".
2025-08-25T07:23+0000
2025-08-25T07:23+0000
2025-08-25T07:23+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg
وقال بزشكيان، في كلمة خلال مراسم "تجديد العهد بمبادئ الإمام الخميني والشهداء"، بمناسبة "أسبوع الحكومة"، إن "قائد الثورة حمّلنا مسؤولية خدمة الشعب"، مشددا على أن واجب الحكومة الأول هو العدل والإنصاف والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بعيدا عن القسوة.وأوضح أن "نجاح أي إنجاز يعود إلى الشعب والفضل الإلهي، بينما التقصير سببه المسؤولون أنفسهم"، مضيفا أن "إيران قادرة على تجاوز التحديات بالحكمة والعلم مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحذر من أي تصريحات تُثير الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تصب في مصلحة "إسرائيل وأمريكا"، مؤكدا أن "الجيران إخوة تجمعهم روابط دينية وتاريخية وثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية".وختم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كلمته بدعوة المسلمين إلى التعاون والوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن خدمة الشعب تتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود لحل الأزمات القائمة.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7fb92539c2ff4c9408a3c90c72c0e08.jpg
