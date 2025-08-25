الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/الرئيس-الإيراني-أي-تصريح-يثير-الفتنة-داخل-البلاد-خدمة-لإسرائيل-وأمريكا-1104102086.html
الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا
الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي يمثلان العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم". 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T07:23+0000
2025-08-25T07:23+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg
وقال بزشكيان، في كلمة خلال مراسم "تجديد العهد بمبادئ الإمام الخميني والشهداء"، بمناسبة "أسبوع الحكومة"، إن "قائد الثورة حمّلنا مسؤولية خدمة الشعب"، مشددا على أن واجب الحكومة الأول هو العدل والإنصاف والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بعيدا عن القسوة.وأوضح أن "نجاح أي إنجاز يعود إلى الشعب والفضل الإلهي، بينما التقصير سببه المسؤولون أنفسهم"، مضيفا أن "إيران قادرة على تجاوز التحديات بالحكمة والعلم مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحذر من أي تصريحات تُثير الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تصب في مصلحة "إسرائيل وأمريكا"، مؤكدا أن "الجيران إخوة تجمعهم روابط دينية وتاريخية وثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية".وختم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كلمته بدعوة المسلمين إلى التعاون والوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن خدمة الشعب تتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود لحل الأزمات القائمة.
https://sarabic.ae/20250824/ليست-ديمقراطية-أو-حقوق-إنسان-خامنئي-يوضح-السبب-الحقيقي-لعداء-أمريكا-لإيران-1104082874.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7fb92539c2ff4c9408a3c90c72c0e08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الرئيس الإيراني: أي تصريح يثير الفتنة داخل البلاد خدمة لإسرائيل وأمريكا

07:23 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن "الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي يمثلان العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم".
وقال بزشكيان، في كلمة خلال مراسم "تجديد العهد بمبادئ الإمام الخميني والشهداء"، بمناسبة "أسبوع الحكومة"، إن "قائد الثورة حمّلنا مسؤولية خدمة الشعب"، مشددا على أن واجب الحكومة الأول هو العدل والإنصاف والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بعيدا عن القسوة.
وأوضح أن "نجاح أي إنجاز يعود إلى الشعب والفضل الإلهي، بينما التقصير سببه المسؤولون أنفسهم"، مضيفا أن "إيران قادرة على تجاوز التحديات بالحكمة والعلم مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
"ليست ديمقراطية أو حقوق إنسان".. خامنئي يوضح السبب الحقيقي لعداء أمريكا لإيران
أمس, 11:37 GMT
وحذر من أي تصريحات تُثير الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبرا أنها تصب في مصلحة "إسرائيل وأمريكا"، مؤكدا أن "الجيران إخوة تجمعهم روابط دينية وتاريخية وثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية".
وختم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كلمته بدعوة المسلمين إلى التعاون والوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن خدمة الشعب تتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود لحل الأزمات القائمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала