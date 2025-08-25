https://sarabic.ae/20250825/باحث-في-الشأن-الإسرائيلي-المعركة-الحقيقية-تدور-حول-بقاء-حكومة-نتنياهو-وليس-حول-احتلال-غزة--1104107124.html

باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة

باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة

تناول الباحث في الشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية، الدكتور أحمد شديد، موضوع استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشار شديد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "تاريخ نتنياهو الذي لا يأبه بمكونات المؤسسة العسكرية، ويستطيع تغيير رئيس الأركان إذا شكّل ضغطًا على حكومته"، مؤكدًا أن "المعركة الحقيقية تدور حول استمرارية بقاء الحكومة، وليس حول احتلال غزة أو ملف الرهائن". وأضاف أن "نتنياهو يبتدع المسببات للاستمرار في الحرب". أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة".وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.ويوم الخميس الماضي، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".ووصف إشكنازي، عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي نفذتها كتائب "القسام" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادثة بالغة الخطورة تكشف ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك)".ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة، بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".

