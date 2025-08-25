https://sarabic.ae/20250825/باحث-في-الشأن-الإسرائيلي-المعركة-الحقيقية-تدور-حول-بقاء-حكومة-نتنياهو-وليس-حول-احتلال-غزة--1104107124.html
باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة
باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية، الدكتور أحمد شديد، موضوع استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T11:37+0000
2025-08-25T11:37+0000
2025-08-25T11:37+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
تصريحات نتنياهو
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg
وأشار شديد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "تاريخ نتنياهو الذي لا يأبه بمكونات المؤسسة العسكرية، ويستطيع تغيير رئيس الأركان إذا شكّل ضغطًا على حكومته"، مؤكدًا أن "المعركة الحقيقية تدور حول استمرارية بقاء الحكومة، وليس حول احتلال غزة أو ملف الرهائن". وأضاف أن "نتنياهو يبتدع المسببات للاستمرار في الحرب". أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة".وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.ويوم الخميس الماضي، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".ووصف إشكنازي، عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي نفذتها كتائب "القسام" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادثة بالغة الخطورة تكشف ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك)".ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة، بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".
https://sarabic.ae/20250825/الجيش-الإسرائيلي-يأسف-لاستهداف-أفراد-غير-متورطين-خلال-هجومه-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1104108370.html
https://sarabic.ae/20250825/نتنياهو-نزع-سلاح-حزب-الله-بحلول-نهاية-2025-خطوة-جوهرية-وتقليص-وجود-إسرائيل-مرهون-بتنفيذه-1104102964.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_47:0:935:666_1920x0_80_0_0_db529572e31c0602adfd52405cdb2b21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة
حصري
تناول الباحث في الشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية، الدكتور أحمد شديد، موضوع استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يضحي بكل شيء من أجل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء، على حساب الدم الفلسطيني والتصعيد في المنطقة، رغم التحولات الاستراتيجية في مواقف دول العالم".
وأشار شديد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "تاريخ نتنياهو الذي لا يأبه بمكونات المؤسسة العسكرية، ويستطيع تغيير رئيس الأركان إذا شكّل ضغطًا على حكومته"، مؤكدًا أن "المعركة الحقيقية تدور حول استمرارية بقاء الحكومة، وليس حول احتلال غزة أو ملف الرهائن". وأضاف أن "نتنياهو يبتدع المسببات للاستمرار في الحرب".
وأوضح أن "نتنياهو يتعمّد ترك الأمور معلّقة، فلا يوجد قبول نهائي للصفقة ولا رفض صريح لها، بينما حماس قدّمت ما عليها في الإطار التفاوضي، وأسقطت عن نفسها حمل العتب من الجماهير في قطاع غزة". ولفت شديد إلى أن "الحسابات الدولية والإقليمية دفعت الحركة إلى هذا المربع، وهو ما يتجلّى في التصعيد على الحدود المصرية – الفلسطينية".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة".
وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.
ويوم الخميس الماضي، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب في صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".
ووصف إشكنازي، عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي نفذتها كتائب "القسام" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادثة بالغة الخطورة تكشف ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك)".
ويشار إلى أن 14 مسلحا فلسطينيا خرجوا، يوم الأربعاء الماضي، من نفق أرضي وهاجموا موقعا للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وأصابوا عددا من الجنود قبل اندلاع اشتباكات، وهذا ما وصفه الكاتب إشكنازي بأنه يمثل "فشلا كبيرا" للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
.
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة، بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".