باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/باحث-في-الشأن-الإسرائيلي-المعركة-الحقيقية-تدور-حول-بقاء-حكومة-نتنياهو-وليس-حول-احتلال-غزة--1104107124.html
باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة
باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية، الدكتور أحمد شديد، موضوع استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T11:37+0000
2025-08-25T11:37+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
تصريحات نتنياهو
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg
وأشار شديد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "تاريخ نتنياهو الذي لا يأبه بمكونات المؤسسة العسكرية، ويستطيع تغيير رئيس الأركان إذا شكّل ضغطًا على حكومته"، مؤكدًا أن "المعركة الحقيقية تدور حول استمرارية بقاء الحكومة، وليس حول احتلال غزة أو ملف الرهائن". وأضاف أن "نتنياهو يبتدع المسببات للاستمرار في الحرب". أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة".وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.ويوم الخميس الماضي، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".ووصف إشكنازي، عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي نفذتها كتائب "القسام" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادثة بالغة الخطورة تكشف ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك)".ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة، بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".
https://sarabic.ae/20250825/الجيش-الإسرائيلي-يأسف-لاستهداف-أفراد-غير-متورطين-خلال-هجومه-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1104108370.html
https://sarabic.ae/20250825/نتنياهو-نزع-سلاح-حزب-الله-بحلول-نهاية-2025-خطوة-جوهرية-وتقليص-وجود-إسرائيل-مرهون-بتنفيذه-1104102964.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_47:0:935:666_1920x0_80_0_0_db529572e31c0602adfd52405cdb2b21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الإسرائيلي: المعركة الحقيقية تدور حول بقاء حكومة نتنياهو وليس حول احتلال غزة

11:37 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Pamela Smith
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية، الدكتور أحمد شديد، موضوع استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يضحي بكل شيء من أجل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء، على حساب الدم الفلسطيني والتصعيد في المنطقة، رغم التحولات الاستراتيجية في مواقف دول العالم".
وأشار شديد، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "تاريخ نتنياهو الذي لا يأبه بمكونات المؤسسة العسكرية، ويستطيع تغيير رئيس الأركان إذا شكّل ضغطًا على حكومته"، مؤكدًا أن "المعركة الحقيقية تدور حول استمرارية بقاء الحكومة، وليس حول احتلال غزة أو ملف الرهائن". وأضاف أن "نتنياهو يبتدع المسببات للاستمرار في الحرب".

وأوضح أن "نتنياهو يتعمّد ترك الأمور معلّقة، فلا يوجد قبول نهائي للصفقة ولا رفض صريح لها، بينما حماس قدّمت ما عليها في الإطار التفاوضي، وأسقطت عن نفسها حمل العتب من الجماهير في قطاع غزة". ولفت شديد إلى أن "الحسابات الدولية والإقليمية دفعت الحركة إلى هذا المربع، وهو ما يتجلّى في التصعيد على الحدود المصرية – الفلسطينية".

الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة
11:15 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة".
وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.
ويوم الخميس الماضي، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
نتنياهو: نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية 2025 "خطوة جوهرية" وتقليص وجود إسرائيل مرهون بتنفيذه
08:31 GMT
ووصف إشكنازي، عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي نفذتها كتائب "القسام" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادثة بالغة الخطورة تكشف ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك)".

ويشار إلى أن 14 مسلحا فلسطينيا خرجوا، يوم الأربعاء الماضي، من نفق أرضي وهاجموا موقعا للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وأصابوا عددا من الجنود قبل اندلاع اشتباكات، وهذا ما وصفه الكاتب إشكنازي بأنه يمثل "فشلا كبيرا" للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة، بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала