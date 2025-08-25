عربي
الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة
الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة
سبوتنيك عربي
أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه باستهداف أفراد أشار إليهم بأنهم "غير متورطين"، خلال هجومه، اليوم الاثنين، على مستشفى ناصر في قطاع غزة. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T11:15+0000
2025-08-25T11:18+0000
غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cae264eee14cc9ffbf5715b8ce79ba2d.jpg
وقال في بيان له: "يأسف الجيش الإسرائيلي لأي أذى يلحق بالمدنيين غير المتورطين، ولا يستهدف الصحفيين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه يعمل على "تقليل الأذى الذي يلحق بهم مع الحفاظ على أمن قواتنا".وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بفتح تحقيق فوري في الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الاثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور "الجزيرة" محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وخاصة في قطاع غزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 430 صحفيا بالرصاص والصواريخ الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما قتل ما لا يقل عن 685 فردا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، ويعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع، حالة من النزوح المتكرر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان عبر استهداف خيامهم من قبل الطائرات الإسرائيلية أو انعدام ظروف الحياة الطبيعية أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم.
الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة

11:15 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 25.08.2025)
© AP Photo / Jehad Alshrafiالصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025
الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه باستهداف أفراد أشار إليهم بأنهم "غير متورطين"، خلال هجومه، اليوم الاثنين، على مستشفى ناصر في قطاع غزة.
وقال في بيان له: "يأسف الجيش الإسرائيلي لأي أذى يلحق بالمدنيين غير المتورطين، ولا يستهدف الصحفيين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه يعمل على "تقليل الأذى الذي يلحق بهم مع الحفاظ على أمن قواتنا".
وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بفتح تحقيق فوري في الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
وقال المجمع في بيان، اليوم الاثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور "الجزيرة" محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
إيران تقترح 4 إجراءات بشأن غزة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
10:41 GMT
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وخاصة في قطاع غزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 430 صحفيا بالرصاص والصواريخ الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما قتل ما لا يقل عن 685 فردا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، ويعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع، حالة من النزوح المتكرر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان عبر استهداف خيامهم من قبل الطائرات الإسرائيلية أو انعدام ظروف الحياة الطبيعية أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم.
