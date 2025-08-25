https://sarabic.ae/20250825/الجيش-الإسرائيلي-يأسف-لاستهداف-أفراد-غير-متورطين-خلال-هجومه-على-مستشفى-ناصر-في-غزة-1104108370.html

الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة

الجيش الإسرائيلي يأسف لاستهداف "أفراد غير متورطين" خلال هجومه على مستشفى ناصر في غزة

سبوتنيك عربي

أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه باستهداف أفراد أشار إليهم بأنهم "غير متورطين"، خلال هجومه، اليوم الاثنين، على مستشفى ناصر في قطاع غزة. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T11:15+0000

2025-08-25T11:15+0000

2025-08-25T11:18+0000

غزة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cae264eee14cc9ffbf5715b8ce79ba2d.jpg

وقال في بيان له: "يأسف الجيش الإسرائيلي لأي أذى يلحق بالمدنيين غير المتورطين، ولا يستهدف الصحفيين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه يعمل على "تقليل الأذى الذي يلحق بهم مع الحفاظ على أمن قواتنا".وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بفتح تحقيق فوري في الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الاثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور "الجزيرة" محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وخاصة في قطاع غزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 430 صحفيا بالرصاص والصواريخ الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما قتل ما لا يقل عن 685 فردا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، ويعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع، حالة من النزوح المتكرر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان عبر استهداف خيامهم من قبل الطائرات الإسرائيلية أو انعدام ظروف الحياة الطبيعية أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم.

https://sarabic.ae/20250825/إيران-تقترح-4-إجراءات-بشأن-غزة-في-الاجتماع-الطارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-1104107238.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي