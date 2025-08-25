https://sarabic.ae/20250825/تحطم-مروحية-في-حقل-بجزيرة-وايت-البريطانية-1104108713.html
تحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت البريطانية
25.08.2025
وأضافت التقارير الإعلامية أنه لا توجد حاليا أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وما إذا كان هناك أي إصابات، مضيفةً أنه تم إرسال فريق طوارئ إلى موقع الحادث.وأفادت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت بسقوط المروحية في حقل قرب بلدة "فنتنور" على جزيرة وايت. وحتى الآن، تم إخلاء مصاب واحد جوًا إلى مستشفى ساوثهامبتون.وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد التنبيه بوقوعه، فيما قال متحدث باسم شرطة هامبشاير وجزيرة وايت إنه "تم الاتصال بنا في الساعة 9:24 صباحا".وأضاف المتحدث: "أُغلق الطريق لذا نرجو تجنب المنطقة في هذا الوقت"، وبعد أربع دقائق فقط، في الساعة 9:28 صباحًا، قام مسعفو خدمة إسعاف هامبشاير وجزيرة وايت الجوي بنشر طائرة إسعاف جوي إلى الحادث.كما تم استدعاء رجال الإطفاء من نيوبورت وفنتنور وشانكلين، وفقًا لمتحدثة باسم خدمة الإطفاء في هامبشاير وجزيرة وايت، وتشير تقارير أولية من شهود عيان إلى وجود أربعة أشخاص على متن المروحية وأن وسائد هوائية قد تم تفعيلها.
