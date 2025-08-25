عربي
أمساليوم
بث مباشر
تحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت البريطانية
تحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت البريطانية
تحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت البريطانية

11:22 GMT 25.08.2025
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن مروحية تحطمت في حقل بجزيرة وايت بالقرب من الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، ولم ترد أي معلومات عن الخسائر حتى الآن.
وأضافت التقارير الإعلامية أنه لا توجد حاليا أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وما إذا كان هناك أي إصابات، مضيفةً أنه تم إرسال فريق طوارئ إلى موقع الحادث.
وأفادت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت بسقوط المروحية في حقل قرب بلدة "فنتنور" على جزيرة وايت. وحتى الآن، تم إخلاء مصاب واحد جوًا إلى مستشفى ساوثهامبتون.
وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد التنبيه بوقوعه، فيما قال متحدث باسم شرطة هامبشاير وجزيرة وايت إنه "تم الاتصال بنا في الساعة 9:24 صباحا".
وأضاف المتحدث: "أُغلق الطريق لذا نرجو تجنب المنطقة في هذا الوقت"، وبعد أربع دقائق فقط، في الساعة 9:28 صباحًا، قام مسعفو خدمة إسعاف هامبشاير وجزيرة وايت الجوي بنشر طائرة إسعاف جوي إلى الحادث.
كما تم استدعاء رجال الإطفاء من نيوبورت وفنتنور وشانكلين، وفقًا لمتحدثة باسم خدمة الإطفاء في هامبشاير وجزيرة وايت، وتشير تقارير أولية من شهود عيان إلى وجود أربعة أشخاص على متن المروحية وأن وسائد هوائية قد تم تفعيلها.
