روبيو ونظراؤه الأوروبيون يتفقون على العمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، محادثات هاتفية مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين ووزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، اتفقوا خلالها على مواصلة... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن –سبوتنيك. وبحسب البيان، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالات هاتفية مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس".وأضاف البيان، "اتفق الوزير ووزراء الخارجية ووزير الخارجية والممثلة العليا على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تسوية تفاوضية دائمة".وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أميركية في أوكرانيا.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية في روسيا الاتحادية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لدول الناتو في أوكرانيا غير مقبول إطلاقًا بالنسبة لموسكو، ويحمل خطر التصعيد.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية