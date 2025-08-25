روبيو ونظراؤه الأوروبيون يتفقون على العمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو ونظراؤه الأوروبيون يتفقون على العمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
روبيو ونظراؤه الأوروبيون يتفقون على العمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو ونظراؤه الأوروبيون يتفقون على العمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، محادثات هاتفية مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين ووزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، اتفقوا خلالها على مواصلة الجهود لإنهاء الصراع الأوكراني من خلال تسوية تفاوضية طويلة الأمد، وفقًا لما ذكره نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، في بيان.
واشنطن –سبوتنيك. وبحسب البيان، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالات هاتفية مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس".
وأضاف البيان، "اتفق الوزير ووزراء الخارجية ووزير الخارجية والممثلة العليا على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تسوية تفاوضية دائمة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
15:57 GMT
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أميركية في أوكرانيا.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية في روسيا الاتحادية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لدول الناتو في أوكرانيا غير مقبول إطلاقًا بالنسبة لموسكو، ويحمل خطر التصعيد.
