مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي
مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي
مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عمر الحصري، أن الإدارة الحالية تدرس جميع الخيارات في إطار خطتها لتحديث أسطول شركة "السورية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T11:11+0000
2025-08-25T11:11+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101346879_0:82:787:525_1920x0_80_0_0_958b959e692d49c03710b78891d95094.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال الحصري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن احتمالية شراء طائرات مدنية روسية مثل "سوبر جيت" أو "إيركوت إم إس-21": "ضمن خطة تحديث أسطول السورية للطيران، ندرس جميع الخيارات المتاحة بالأسواق.. غير أن القرار النهائي سيكون مبنياً على أسس علمية واضحة: الكفاءة الاقتصادية، توافق الطراز مع احتياجاتنا التشغيلية، إضافة إلى توافر خدمات ما بعد البيع والدعم الفني المستدام".وأضاف: "هدفنا هو بناء أسطول عصري يضمن استمرارية التشغيل، ويعزز مكانة الناقل الوطني إقليميا ودوليا".وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني."هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
https://sarabic.ae/20250824/الحرس-الوطني-في-السويداء-جنوبي-سوريا-ما-هي-مهامه-وكيف-سينفذها؟--1104078441.html
مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي

11:11 GMT 25.08.2025
© Photo / sanaطائرات "فلاي ناس" السعودية تهبط في مطار دمشق
طائرات فلاي ناس السعودية تهبط في مطار دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عمر الحصري، أن الإدارة الحالية تدرس جميع الخيارات في إطار خطتها لتحديث أسطول شركة "السورية للطيران"، شركة الطيران الوطنية لسوريا، بما في ذلك شراء طائرات مدنية من روسيا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الحصري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن احتمالية شراء طائرات مدنية روسية مثل "سوبر جيت" أو "إيركوت إم إس-21": "ضمن خطة تحديث أسطول السورية للطيران، ندرس جميع الخيارات المتاحة بالأسواق.. غير أن القرار النهائي سيكون مبنياً على أسس علمية واضحة: الكفاءة الاقتصادية، توافق الطراز مع احتياجاتنا التشغيلية، إضافة إلى توافر خدمات ما بعد البيع والدعم الفني المستدام".
وأضاف: "هدفنا هو بناء أسطول عصري يضمن استمرارية التشغيل، ويعزز مكانة الناقل الوطني إقليميا ودوليا".
وأكد الحصري، في 24 تموز/ يوليو، أن سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويا.
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
"الحرس الوطني" في السويداء جنوبي سوريا... ما هي مهامه وكيف سينفذها؟
أمس, 07:51 GMT
وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".
وتابع: "كذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة".
وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.
"هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
