مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": سوريا تدرس كل الخيارات بما فيها شراء طائرات روسية لتحديث أسطولها الجوي

القاهرة- سبوتنيك. وقال الحصري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن احتمالية شراء طائرات مدنية روسية مثل "سوبر جيت" أو "إيركوت إم إس-21": "ضمن خطة تحديث أسطول السورية للطيران، ندرس جميع الخيارات المتاحة بالأسواق.. غير أن القرار النهائي سيكون مبنياً على أسس علمية واضحة: الكفاءة الاقتصادية، توافق الطراز مع احتياجاتنا التشغيلية، إضافة إلى توافر خدمات ما بعد البيع والدعم الفني المستدام".وأضاف: "هدفنا هو بناء أسطول عصري يضمن استمرارية التشغيل، ويعزز مكانة الناقل الوطني إقليميا ودوليا".وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني."هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار

