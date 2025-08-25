https://sarabic.ae/20250825/وزير-الخارجية-التركي-يتحدث-عن-ضرورة-تحرك-إسلامي-جماعي-لإنقاذ-الفلسطينيين-1104106784.html
وزير الخارجية التركي يتحدث عن ضرورة "تحرك إسلامي جماعي" لإنقاذ الفلسطينيين
وزير الخارجية التركي يتحدث عن ضرورة "تحرك إسلامي جماعي" لإنقاذ الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
تحدث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، عن ضرورة تحرك الدول... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T10:23+0000
2025-08-25T10:23+0000
2025-08-25T10:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله إن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو تحرك إسلامي جماعي من أجلهم، لافتا إلى أن "حرب الإبادة الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، حيث يكافح الفلسطينيون الجوع ويواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة".وتطرق الوزير التركي إلى إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة، والذي أكدت فيه أن ما يجري ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة متعمدة من قبل إسرائيل عبر منع دخول المساعدات.واستنكر فيدان رفض الحكومة الإسرائيلية للسلام، متهما إياها بالسعي إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، مؤكدا أن "هذا ما لن نسمح به"، كما أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين بات يتحول خطوة بعد أخرى إلى "حقيقة لا رجعة عنها".ودعا وزير الخارجية التركي إلى إبقاء إسرائيل تحت "ضغط قوي ومنسق" من أجل التوصل إلى حل دائم في فلسطين.وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل، بينهم 117 طفلا، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250824/مصر-وإيران-تؤكدان-ضرورة-تحرك-الدول-الإسلامية-لـوقف-الإبادة-في-غزة-1104097650.html
https://sarabic.ae/20250824/مصر-تحذر-من-استمرار-إسرائيل-في-توسيع-عملياتها-العسكرية-داخل-قطاع-غزة-1104089261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_179:0:1652:1105_1920x0_80_0_0_4136557657fd3c3a0b1722b94666e9f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
وزير الخارجية التركي يتحدث عن ضرورة "تحرك إسلامي جماعي" لإنقاذ الفلسطينيين
تحدث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، عن ضرورة تحرك الدول الإسلامية بشكل جماعي لمنع إبادة الفلسطينيين.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن فيدان قوله إن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو تحرك إسلامي جماعي من أجلهم، لافتا إلى أن "حرب الإبادة الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، حيث يكافح الفلسطينيون الجوع ويواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة".
وتطرق الوزير التركي إلى إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة، والذي أكدت فيه أن ما يجري ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة متعمدة من قبل إسرائيل عبر منع دخول المساعدات.
واستنكر فيدان رفض الحكومة الإسرائيلية للسلام، متهما إياها بالسعي إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، مؤكدا أن "هذا ما لن نسمح به"، كما أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين بات يتحول خطوة بعد أخرى إلى "حقيقة لا رجعة عنها".
ودعا وزير الخارجية التركي إلى إبقاء إسرائيل تحت "ضغط قوي ومنسق" من أجل التوصل إلى حل دائم في فلسطين.
وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.
في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل، بينهم 117 طفلا، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.