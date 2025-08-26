https://sarabic.ae/20250826/إيران-نفاوض-بكامل-قوتنا-لتجنب-عودة-العقوبات-الدولية-1104155347.html
إيران: نفاوض "بكامل قوتنا" لتجنب عودة العقوبات الدولية
يأتي هذا الاجتماع، الثاني منذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، وسط تهديدات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي قد تعيد فرض عقوبات دولية صارمة بحلول نهاية أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).وأكد أن إيران لن تسمح بتحويل هذه القضية إلى "أداة للحرب النفسية" ضد مواطنيها. وتطالب الدول الأوروبية إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة، مهددة بتفعيل "آلية الزناد" إذا لم تلتزم طهران. من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شرعية التهديدات الأوروبية، مؤكدا أنها تفتقر إلى "أساس أخلاقي وقانوني". كما كشف عن تعاون إيران مع روسيا والصين لمواجهة الضغوط الأوروبية. وكان بقائي قد رأى، أمس الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من شهادة مديرة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، التي نفت ذلك، يكشف الطابع السياسي لادعاءاته ضد إيران. وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته". جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة". وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
تسعى إيران جاهدة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، حيث أكدت أنها تفاوض "بكامل قوتها" مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قبيل اجتماع دبلوماسي حاسم في طهران، الثلاثاء.
يأتي هذا الاجتماع، الثاني منذ انتهاء الحرب بين إيران
وإسرائيل في يونيو الماضي، وسط تهديدات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي قد تعيد فرض عقوبات دولية صارمة بحلول نهاية أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أن طهران تركز على "منع أي خطوات مكلفة"، مشددا على أن المفاوضات مع الدول الأوروبية تهدف إلى تجنب تصعيد قد يضر بالبلاد.
وأكد أن إيران لن تسمح بتحويل هذه القضية إلى "أداة للحرب النفسية" ضد مواطنيها.
وتطالب الدول الأوروبية إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة، مهددة بتفعيل "آلية الزناد" إذا لم تلتزم طهران.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شرعية التهديدات الأوروبية، مؤكدا أنها تفتقر إلى "أساس أخلاقي وقانوني". كما كشف عن تعاون إيران مع روسيا
والصين لمواجهة الضغوط الأوروبية.
وكان بقائي قد رأى، أمس الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من شهادة مديرة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، التي نفت ذلك، يكشف الطابع السياسي لادعاءاته ضد إيران.
وقال بقائي، في تغريدة عبر "إكس"، تعليقا على إعادة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحا سابقا لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، إن ترامب "يتجاهل شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (تولسي غابارد) أمام الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والتي أكدت فيها أن المجتمع الاستخباراتي لا يزال يقيّم أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي".
وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته".
جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة".
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".