إيران: نفاوض "بكامل قوتنا" لتجنب عودة العقوبات الدولية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/إيران-نفاوض-بكامل-قوتنا-لتجنب-عودة-العقوبات-الدولية-1104155347.html
إيران: نفاوض "بكامل قوتنا" لتجنب عودة العقوبات الدولية
إيران: نفاوض "بكامل قوتنا" لتجنب عودة العقوبات الدولية
سبوتنيك عربي
تسعى إيران جاهدة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، حيث أكدت أنها تفاوض "بكامل قوتها" مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قبيل اجتماع... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T14:10+0000
2025-08-26T14:10+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
يأتي هذا الاجتماع، الثاني منذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، وسط تهديدات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي قد تعيد فرض عقوبات دولية صارمة بحلول نهاية أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).وأكد أن إيران لن تسمح بتحويل هذه القضية إلى "أداة للحرب النفسية" ضد مواطنيها. وتطالب الدول الأوروبية إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة، مهددة بتفعيل "آلية الزناد" إذا لم تلتزم طهران. من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شرعية التهديدات الأوروبية، مؤكدا أنها تفتقر إلى "أساس أخلاقي وقانوني". كما كشف عن تعاون إيران مع روسيا والصين لمواجهة الضغوط الأوروبية. وكان بقائي قد رأى، أمس الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من شهادة مديرة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، التي نفت ذلك، يكشف الطابع السياسي لادعاءاته ضد إيران. وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته". جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة". وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
https://sarabic.ae/20250823/وزيرا-خارجية-إيران-وروسيا-يبحثان-القضايا-النووية-وتعاون-طهران-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1104049679.html
https://sarabic.ae/20250822/إيران-تستأنف-محادثاتها-مع-الترويكا-الأوروبية-في-26-أغسطس-1104038392.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إيران: نفاوض "بكامل قوتنا" لتجنب عودة العقوبات الدولية

14:10 GMT 26.08.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© x.com
تابعنا عبر
تسعى إيران جاهدة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، حيث أكدت أنها تفاوض "بكامل قوتها" مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قبيل اجتماع دبلوماسي حاسم في طهران، الثلاثاء.
يأتي هذا الاجتماع، الثاني منذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، وسط تهديدات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي قد تعيد فرض عقوبات دولية صارمة بحلول نهاية أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أن طهران تركز على "منع أي خطوات مكلفة"، مشددا على أن المفاوضات مع الدول الأوروبية تهدف إلى تجنب تصعيد قد يضر بالبلاد.

وأكد أن إيران لن تسمح بتحويل هذه القضية إلى "أداة للحرب النفسية" ضد مواطنيها.
وتطالب الدول الأوروبية إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة، مهددة بتفعيل "آلية الزناد" إذا لم تلتزم طهران.
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
23 أغسطس, 00:10 GMT
من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شرعية التهديدات الأوروبية، مؤكدا أنها تفتقر إلى "أساس أخلاقي وقانوني". كما كشف عن تعاون إيران مع روسيا والصين لمواجهة الضغوط الأوروبية.
وكان بقائي قد رأى، أمس الاثنين، أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحليل شخصي" يقول إن إيران تطور سلاحا نوويا، بدلا من شهادة مديرة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، التي نفت ذلك، يكشف الطابع السياسي لادعاءاته ضد إيران.
وقال بقائي، في تغريدة عبر "إكس"، تعليقا على إعادة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحا سابقا لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، إن ترامب "يتجاهل شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (تولسي غابارد) أمام الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والتي أكدت فيها أن المجتمع الاستخباراتي لا يزال يقيّم أن إيران لا تقوم بتصنيع سلاح نووي".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
إيران تستأنف محادثاتها مع "الترويكا الأوروبية" في 26 أغسطس الجاري
22 أغسطس, 14:41 GMT
وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن "لجوء (الرئيس الأمريكي) إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني منذ عام 2022 يكشف الطابع السياسي، وليس الواقعي، لادعاءاته".
جاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر تصريح سابق لنائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي مطهري، يعود لعام 2022، ويقول فيه: "عندما بدأنا الانخراط في أنشطة نووية، كان هدفنا الحقيقي هو صنع قنبلة".
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، في مارس/ آذار الماضي، قد قالت في شهادة أمام الكونغرس إن "المجتمع الاستخباراتي مستمر في تقييمه بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الخميني لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
