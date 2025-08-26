https://sarabic.ae/20250826/استطلاع-غالبية-الفرنسيين-يدعمون-تحول-بلادهم-إلى-نظام-فيدرالي-1104128765.html
استطلاع: غالبية الفرنسيين يدعمون تحول بلادهم إلى نظام فيدرالي
استطلاع: غالبية الفرنسيين يدعمون تحول بلادهم إلى نظام فيدرالي
كشف استطلاع رأي أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام (Ifop) أن 71% من الفرنسيين يدعمون تحويل بلادهم إلى نظام فيدرالي مع توسيع صلاحيات المناطق المحلية.
أظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 11 و25 يوليو 2025 على عينة من 2000 شخص، أن 68% من المستطلعين يعتقدون أن السلطات المحلية تفتقر إلى الصلاحيات الكافية مقارنة بالحكومة المركزية في باريس.وفي سياق متصل، أشار المحللون إلى أن هذه النتائج تعكس تزايد الإحباط الشعبي من التدخل الحكومي المركزي، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر 2024 ضد سياسات الضرائب المركزية.كما أفادت تقارير إضافية من صحيفة "لو فيغارو" أن الدعم للفيدرالية يرتفع بشكل خاص في المناطق الجنوبية مثل بروفانس وأوكسيتانيا، حيث يطالب السكان بمزيد من الاستقلالية الاقتصادية.يأتي هذا الاستطلاع في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي نقاشات حول إصلاح الهياكل الإدارية لدول أعضائه، مما قد يدفع فرنسا لمراجعة نظامها الحالي إذا استمر الدعم الشعبي.
استطلاع: غالبية الفرنسيين يدعمون تحول بلادهم إلى نظام فيدرالي
