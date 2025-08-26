https://sarabic.ae/20250826/باحث-في-الشأن-الدولي-ترامب-يستطيع-الضغط-على-الأوروبيين-في-حال-وجود-عرقلة-بشأن-المفاوضات-1104157994.html

باحث في الشأن الدولي: ترامب يستطيع الضغط على الأوروبيين في حال وجود عرقلة بشأن المفاوضات

أضاء الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور آلان رنو، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، وحديثه عن الاتصالات المتتالية مع... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال رنو إن "هذا يبين مسار العلاقة والأمور الجيدة بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة إن تم الاتفاق مع أوروبا وزيلينسكي على وقف إطلاق النار".وأشار رنو إلى أن الفريق الآخر الذي يضغط عليه ترامب هو الناتو، وما يجري اليوم هو لمصلحة نزع فتيل هذا الصراع العالمي على الأقل خلال ولاية الرئيس ترامب والذي سمي بالحرب الباردة.وأكد أن "العمل اليوم هو لإعطاء فرصة أكبر للرئيس بوتين حتى يتقدم أكثر في أوكرانيا، وهذا الدعم المبطن والضمني بدأ عند انتخاب الرئيس ترامب".ولفت رنو الانتباه إلى "تقارير صحفية ومعلومات تقول عن بدء انهيار وانسحاب الجيش الأوكراني، الذي يناشد أوروبا بأن تعطيه مليار دولار شهريا كي يشتري السلاح من سوق الولايات المتحدة".وتابع رنو: "الوزير كيسنجر كان دعا قبل وفاته للاتفاق مع بوتين"، مؤكدا على أن "الوقت في مصلحة الرئيس الروسي".وردا على سؤال حول ملف تبادل الأراضي الذي تحدث عنه زيلينسكي، قال رنو: "لم يعد هناك أراضي روسية محتلة من أوكرانيا، وسأل "أي أراضي يملكوها حتى يتبادلوها؟".واعتبر رنو أن "ما يريده زيلينسكي الحفاظ على ماء الوجه تجاه شعبه والعالم"، مضيفا "كلمة التبادل مصطلح لتنميق الموضوع وكلام دبلوماسي".ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"

