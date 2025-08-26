برلمانيون جورجيون يفضحون تحريض الغرب لهم لمحاربة روسيا مقابل الدعم الحربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/برلمانيون-جورجيون-يفضحون-تحريض-الغرب-لهم-لمحاربة-روسيا-مقابل-الدعم-الحربي-1104163094.html
برلمانيون جورجيون يفضحون تحريض الغرب لهم لمحاربة روسيا مقابل الدعم الحربي
برلمانيون جورجيون يفضحون تحريض الغرب لهم لمحاربة روسيا مقابل الدعم الحربي
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، كاخا كالادزي، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب قدم الوعود بتزويد جورجيا بالمعدات العسكرية في حال التوافق على فتح "جبهة... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T16:32+0000
2025-08-26T16:32+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103322/64/1033226474_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1234a99e00b8fb2db48354626e36e354.jpg
وصرح كالادزي، للصحفيين: "شهد مكتب رئيس الوزراء، تهديدات مباشرة وابتزازات وإهانات، بهدف فتح جبهة ثانية في البلاد، وعود بأننا (الدول الغربية) سنساعدكم في كل شيء، ونوفر لكم المعدات المناسبة، وما إلى ذلك، بالطبع، هناك أدلة على ذلك، وسنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، ولكن من مصلحة البلاد أن تبقى على حالها".وأكد كالادزي أن "الشركاء الغربيين يواصلون ابتزاز جورجيا، ويهددون هذه المرة بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي".ويعتبر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، أن المجتمع الجورجي فقد إلى حد كبير ثقته بالاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي بدوره يهدد جورجيا بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة، لمجرد أن السلطات رفضت فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا في عام 2022. وأعلن رئيس الوزراء الجورجي آنذاك إيراكلي غاريباشفيلي في شباط/ فبراير 2022، أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب المناهضة لروسيا ردا على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
https://sarabic.ae/20250807/الخارجية-الروسية-محادثات-جورجيا-مع-أبخازيا-وأوسيتيا-الجنوبية-قد-تشهد-تقدما-1103498602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103322/64/1033226474_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b2cbe6b5016250548ff51c889b5d5311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلمانيون جورجيون يفضحون تحريض الغرب لهم لمحاربة روسيا مقابل الدعم الحربي

16:32 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Alexandr Imedashvily / الانتقال إلى بنك الصورالبرلمان الجورجي
البرلمان الجورجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Alexandr Imedashvily
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، كاخا كالادزي، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب قدم الوعود بتزويد جورجيا بالمعدات العسكرية في حال التوافق على فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا.
وصرح كالادزي، للصحفيين: "شهد مكتب رئيس الوزراء، تهديدات مباشرة وابتزازات وإهانات، بهدف فتح جبهة ثانية في البلاد، وعود بأننا (الدول الغربية) سنساعدكم في كل شيء، ونوفر لكم المعدات المناسبة، وما إلى ذلك، بالطبع، هناك أدلة على ذلك، وسنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، ولكن من مصلحة البلاد أن تبقى على حالها".
وأكد كالادزي أن "الشركاء الغربيين يواصلون ابتزاز جورجيا، ويهددون هذه المرة بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي".
وتدهورت العلاقات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي بعد أن أقرت السلطات الجورجية عددًا من القوانين التي لاقت انتقادات لاذعة في الغرب.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الخارجية الروسية: محادثات جورجيا مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية قد تشهد تقدما
7 أغسطس, 22:40 GMT
ويعتبر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، أن المجتمع الجورجي فقد إلى حد كبير ثقته بالاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي بدوره يهدد جورجيا بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة، لمجرد أن السلطات رفضت فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا في عام 2022.

وعلاوةً على ذلك، أعلن كوباخيدزه، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر2024، قراره تعليق النظر بمسألة بدء مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، ومنذ ذلك الحين، تشهد جورجيا احتجاجاتٍ مستمرة للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقد قدم ساسة أوروبيون مرات عديدة دعماً للمشاركين في هذه الاحتجاجات.

وأعلن رئيس الوزراء الجورجي آنذاك إيراكلي غاريباشفيلي في شباط/ فبراير 2022، أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب المناهضة لروسيا ردا على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала