برلمانيون جورجيون يفضحون تحريض الغرب لهم لمحاربة روسيا مقابل الدعم الحربي
وصرح كالادزي، للصحفيين: "شهد مكتب رئيس الوزراء، تهديدات مباشرة وابتزازات وإهانات، بهدف فتح جبهة ثانية في البلاد، وعود بأننا (الدول الغربية) سنساعدكم في كل شيء، ونوفر لكم المعدات المناسبة، وما إلى ذلك، بالطبع، هناك أدلة على ذلك، وسنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، ولكن من مصلحة البلاد أن تبقى على حالها".وأكد كالادزي أن "الشركاء الغربيين يواصلون ابتزاز جورجيا، ويهددون هذه المرة بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي".ويعتبر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، أن المجتمع الجورجي فقد إلى حد كبير ثقته بالاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي بدوره يهدد جورجيا بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة، لمجرد أن السلطات رفضت فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا في عام 2022. وأعلن رئيس الوزراء الجورجي آنذاك إيراكلي غاريباشفيلي في شباط/ فبراير 2022، أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب المناهضة لروسيا ردا على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
أفاد الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، كاخا كالادزي، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب قدم الوعود بتزويد جورجيا بالمعدات العسكرية في حال التوافق على فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا.
وصرح كالادزي، للصحفيين: "شهد مكتب رئيس الوزراء، تهديدات مباشرة وابتزازات وإهانات، بهدف فتح جبهة ثانية في البلاد، وعود بأننا (الدول الغربية) سنساعدكم في كل شيء، ونوفر لكم المعدات المناسبة، وما إلى ذلك، بالطبع، هناك أدلة على ذلك، وسنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، ولكن من مصلحة البلاد أن تبقى على حالها".
وأكد كالادزي أن "الشركاء الغربيين يواصلون ابتزاز جورجيا، ويهددون هذه المرة بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي".
وتدهورت العلاقات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي بعد أن أقرت السلطات الجورجية عددًا من القوانين التي لاقت انتقادات لاذعة في الغرب.
ويعتبر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، أن المجتمع الجورجي فقد إلى حد كبير ثقته بالاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي بدوره يهدد جورجيا بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة، لمجرد أن السلطات رفضت فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا في عام 2022.
وعلاوةً على ذلك، أعلن كوباخيدزه، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر2024، قراره تعليق النظر بمسألة بدء مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، ومنذ ذلك الحين، تشهد جورجيا احتجاجاتٍ مستمرة للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقد قدم ساسة أوروبيون مرات عديدة دعماً للمشاركين في هذه الاحتجاجات.
وأعلن رئيس الوزراء الجورجي آنذاك إيراكلي غاريباشفيلي في شباط/ فبراير 2022، أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب المناهضة لروسيا ردا على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.