ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة
ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، وأنه لا يريد نشوب حرب عالمية ثالثة، لذلك لا يفكر إلا باتخاذ...
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: "لقد طال الأمر للغاية... ولكن آمل أننا سنحل القضايا في غزة، وفي أوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".وقال ترامب إنه لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا، "لن نشهد حربًا عالمية".وقال ترامب إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" إذا لم يكن راضيا عن وتيرة التسوية الأوكرانية، والحديث عن إجراءات اقتصادية فقط.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أرى اتفاقا، هذا أمر جاد للغاية، أفكر فيه إذا اضطررت لذلك".وأضاف أن الأمر قد يتعلق بـ"عقوبات ورسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا ثمنا باهظا".وأكدت روسيا مرارا وتكرارًا أنها تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وذات نتائج عكسية. كما أشارت موسكو إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات.واشنطن: الولايات المتحدة تأمل في تسوية الصراع في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري
19:18 GMT 26.08.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، وأنه لا يريد نشوب حرب عالمية ثالثة، لذلك لا يفكر إلا باتخاذ الإجراءات الاقتصادية.
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: "لقد طال الأمر للغاية... ولكن آمل أننا سنحل القضايا في غزة، وفي أوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".
وأضاف أن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين، "أفضل بكثير من عدم التفاهم" معهما.
وقال ترامب إنه لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا، "لن نشهد حربًا عالمية".
وأضاف أن القيادة الروسية تدعم فكرة التسوية، لكن يتعين على الجانبين الاتفاق في آن واحد.
وقال ترامب إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" إذا لم يكن راضيا عن وتيرة التسوية الأوكرانية، والحديث عن إجراءات اقتصادية فقط.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أرى اتفاقا، هذا أمر جاد للغاية، أفكر فيه إذا اضطررت لذلك".
وأضاف أن الأمر قد يتعلق بـ"عقوبات ورسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا ثمنا باهظا".
وأضاف ترامب أيضا أنه ما كان ينبغي لسلفه جو بايدن أن يسمح لكييف بالاعتقاد بأنها قادرة على مواجهة عدوٍ أكبر منها بخمسة عشر ضعفًا.
وأكدت روسيا مرارا وتكرارًا أنها تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وذات نتائج عكسية. كما أشارت موسكو إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات.