ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/ترامب-أتوقع-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-بسرعة-كبيرة-ولا-أريد-حربا-عالمية-ثالثة--عاجل-1104169443.html
ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة
ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، وأنه لا يريد نشوب حرب عالمية ثالثة، لذلك لا يفكر إلا باتخاذ... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T19:18+0000
2025-08-26T20:06+0000
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: "لقد طال الأمر للغاية... ولكن آمل أننا سنحل القضايا في غزة، وفي أوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".وقال ترامب إنه لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا، "لن نشهد حربًا عالمية".وقال ترامب إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" إذا لم يكن راضيا عن وتيرة التسوية الأوكرانية، والحديث عن إجراءات اقتصادية فقط.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أرى اتفاقا، هذا أمر جاد للغاية، أفكر فيه إذا اضطررت لذلك".وأضاف أن الأمر قد يتعلق بـ"عقوبات ورسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا ثمنا باهظا".وأكدت روسيا مرارا وتكرارًا أنها تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وذات نتائج عكسية. كما أشارت موسكو إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات.واشنطن: ‏الولايات المتحدة تأمل في تسوية الصراع في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-لقائي-مع-ترامب-في-ألاسكا-كان-غنيا-وصريحا-1104048809.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أتوقع تسوية الصراع في أوكرانيا "بسرعة كبيرة" ولا أريد حربا عالمية ثالثة

19:18 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 20:06 GMT 26.08.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، وأنه لا يريد نشوب حرب عالمية ثالثة، لذلك لا يفكر إلا باتخاذ الإجراءات الاقتصادية.
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: "لقد طال الأمر للغاية... ولكن آمل أننا سنحل القضايا في غزة، وفي أوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة".

وأضاف أن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين، "أفضل بكثير من عدم التفاهم" معهما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا
22 أغسطس, 21:38 GMT
وقال ترامب إنه لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا، "لن نشهد حربًا عالمية".
وأضاف أن القيادة الروسية تدعم فكرة التسوية، لكن يتعين على الجانبين الاتفاق في آن واحد.
وقال ترامب إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" إذا لم يكن راضيا عن وتيرة التسوية الأوكرانية، والحديث عن إجراءات اقتصادية فقط.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد أن أرى اتفاقا، هذا أمر جاد للغاية، أفكر فيه إذا اضطررت لذلك".
وأضاف أن الأمر قد يتعلق بـ"عقوبات ورسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا ثمنا باهظا".

وأضاف ترامب أيضا أنه ما كان ينبغي لسلفه جو بايدن أن يسمح لكييف بالاعتقاد بأنها قادرة على مواجهة عدوٍ أكبر منها بخمسة عشر ضعفًا.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارًا أنها تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وذات نتائج عكسية. كما أشارت موسكو إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات.
واشنطن: ‏الولايات المتحدة تأمل في تسوية الصراع في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала